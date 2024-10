Urząd wojewódzki we Wrocławiu oszacował na co najmniej 5 mld zł straty powstałe w wyniku wrześniowej powodzi na Dolnym Śląsku. Uszkodzonych zostało ponad 5 tys. budynków mieszkalnych, a miesiąc po powodzi ponad 890 osób nadal nie może wrócić do swoich domów.