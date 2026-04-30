Afera taśmowa w Kłodzku. Zarząd Koła Kłodzkiego Koalicji Obywatelskiej chce czasowego zawieszenia burmistrza Michała Piszki w prawach członka partii. Burmistrz uważa, że padł ofiarą intrygi.

Burmistrz Kłodzka Michał Piszko / Krzysztof Ćwik / PAP

Sprawa dotyczy tzw. kłodzkiej afery taśmowej, w której pojawiły się nagrania z wulgaryzmami i obraźliwymi komentarzami wobec mieszkańców i strażaków OSP.

Rozmowy miały odbywać się pomiędzy burmistrzem a komendantem kłodzkiej Straży Miejskiej.

Jak przekazali w czwartek rano w oświadczeniu członkowie Zarządu Koła Kłodzkiego KO, organ ten podjął uchwały dotyczące złożenia wniosku do Regionalnego Sądu Koleżeńskiego oraz Rzecznika Dyscyplinarnego Koalicji Obywatelskiej RP o czasowe zawieszenie w prawach członka partii burmistrza Michała Piszki.

Afera taśmowa w Kłodzku

Kanwą sprawy jest tzw. kłodzka afera taśmowa. W internecie pojawiły się zapisy rozmów, w których padały wulgaryzmy oraz obraźliwe komentarze pod adresem mieszkańców miasta, a także druhów Ochotniczej Straży Pożarnej. Miała to być korespondencja między burmistrzem a komendantem kłodzkiej Straży Miejskiej.

Przewodnicząca Koła Kłodzkiego KO Agnieszka Jamiołkowska przekazała w oświadczeniu, że zawieszenie burmistrza ma mieć charakter tymczasowy i obowiązywać do czasu wyjaśnienia sprawy. Jak dodała, decyzja została podjęta w związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej - w szczególności w mediach społecznościowych - nagraniami oraz zapisami rozmów, które według dostępnych informacji mogą pochodzić z telefonów burmistrza oraz jego współpracownika, komendanta Straży Miejskiej.

Publikowane materiały, o ile ich autentyczność zostanie potwierdzona, pozostają w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, podważają zaufanie do sprawowanej funkcji burmistrza oraz są niezgodne z wartościami i zasadami reprezentowanymi przez Koalicję Obywatelską. W związku z powyższym sprawa wymaga rzetelnego wyjaśnienia - powiedziała Jamiołkowska.

Burmistrz: Nagrania zmanipulowane

Piszko w rozmowie z PAP powiedział, że nagrania, które publikowane są w intrenecie są "w 99 proc. zmanipulowane". Materiały zostały wykradzione z telefonu komendanta Straży Miejskiej, a do ich manipulacji zastosowano technologię AI. Przyznaję, że niektóre ze zdjęć i filmów są prawdziwe, pochodzą one z moje korespondencji z panem komendantem - powiedział Piszko.

Burmistrz podkreślił, że jedna z osób, "publicznie przyznała się do posiadania i kradzieży tych materiałów". Piszko złożył w tej sprawie zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Pierwszą instancją, która będzie decydować o ewentualnym zawieszeniu burmistrza w prawach członka partii jest Regionalny Sąd Koleżeński.