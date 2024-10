Gorąco zachęcamy Was do odwiedzania Dolnego Śląska i odkrywania jego atrakcji, które nie ucierpiały w wyniku powodzi. W ramach akcji "Twoje fajne miasto w RMF FM" nasz reporter odwiedził Szlak Ginących Zawodów w Kudowie-Zdroju i Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju. Zawitaliśmy również do Lądka-Zdroju na niezwykły mecz piłkarski. Śląsk Wrocław grał tam z połączonymi drużynami Trojan Lądek-Zdrój i Kryształ Stronie Śląskie.