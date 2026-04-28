Ciało matki i syna odkryła dziś policja przy ul. Paderewskiego w Oławie na Dolnym Śląsku. Kobieta miała 76 lat, a mężczyzna 56. Oboje nie żyli od dłuższego czasu - informuje Martyna Czerwińska, dziennikarka RMF FM.
Funkcjonariuszy zawiadomili sąsiedzi, których zaniepokoiła nieobecność seniorki i jej syna.
Drzwi do ich mieszkania były zamknięte od wewnątrz.
Na razie nie wiadomo, co było przyczyną ich śmierci. Odpowiedź może przynieść sekcja zwłok.