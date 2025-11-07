Wrocławska policja szuka napastnika, który pod koniec października zaatakował dwóch przechodniów i bił ich pięściami po głowach. Funkcjonariusze opublikowali nagranie z monitoringu, na którym widać jeden z tych ataków oraz wizerunek prawdopodobnego sprawcy.
Policja podaje, że ataki miały miejsce 27 października ok. godz. 21. Doszło do nich na ul. Piłsudskiego i Sądowej we Wrocławiu. Napastnik bił swoje ofiary po głowach.
Policja opublikowała film, na którym widać jeden z ataków. Ujawniła też wizerunek prawdopodobnego sprawcy zarejestrowany przez kamery sklepowego monitoringu.
Funkcjonariusze proszą o kontakt osoby, które rozpoznają poszukiwanego mężczyznę. Należy kontaktować się z dyżurnym KP Wrocław Stare Miasto pod numerem telefonu: 47 871 50 00, 47 871 50 02 lub tel. komórkowym 601-701-056.
Można też wysyłać maile na adres dyzurny.kp-stare-miasto@wroclaw.wr.policja.gov.pl.
Policja gwarantuje informatorom anonimowość.
