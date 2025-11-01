Policjanci z Żyrardowa szukają mężczyzny, który kilka dni temu napadł na kobietę przy ul. Popiełuszki. Opublikowali jego wizerunek i portret pamięciowy.

Zdj. ilustracyjne / arch. RMF

Policja podaje, że atak na kobietę miał miejsce 25 października przy ul. Popiełuszki w Żyrardowie. Funkcjonariusze nie informują, w jakim stanie jest poszkodowana.

Poszukiwany napastnik ma ok. 40 lat i ok. 180 cm wzrostu. Ma ciemne, krótkie włosy i brodę.

Napastnik był ubrany w ciemną kurtkę do kolan z kapturem. Miał też na sobie jasne spodnie i jasne sportowe buty.

Portret pamięciowy poszukiwanego napastnika / KPP Żyrardów / Policja

Policja prosi o kontakt wszystkich, którzy rozpoznają poszukiwanego napastnika i wiedzą, gdzie może on się znajdować. Informacje można przekazywać pod numerem telefonu: 47 70 58 200 (oficer dyżurny) lub 47 70 58 116 (prowadzący postępowanie).