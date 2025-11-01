Policjanci z Żyrardowa szukają mężczyzny, który kilka dni temu napadł na kobietę przy ul. Popiełuszki. Opublikowali jego wizerunek i portret pamięciowy.

Zobacz również:

Policja podaje, że atak na kobietę miał miejsce 25 października przy ul. Popiełuszki w Żyrardowie. Funkcjonariusze nie informują, w jakim stanie jest poszkodowana.

Poszukiwany napastnik ma ok. 40 lat i ok. 180 cm wzrostu. Ma ciemne, krótkie włosy i brodę. 

Napastnik był ubrany w ciemną kurtkę do kolan z kapturem. Miał też na sobie jasne spodnie i jasne sportowe buty. 

Policja prosi o kontakt wszystkich, którzy rozpoznają poszukiwanego napastnika i wiedzą, gdzie może on się znajdować. Informacje można przekazywać pod numerem telefonu: 47 70 58 200 (oficer dyżurny) lub 47 70 58 116 (prowadzący postępowanie).

Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.

Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.

Zobacz również:

Atak hakerski na popularne biuro podróży. Wyciekły dane części klientów