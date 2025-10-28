Droga krajowa nr 60 jest zablokowana pomiędzy Bielskiem a Tchórzem w pow. płockim (Mazowieckie). Strażacy usuwają z jezdni substancję ropopochodną, które stwarza zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. W miejscu tym wcześniej doszło do wypadku, w wyniku którego trzy osoby zostały ranne. Policja wprowadziła objazdy.

Droga krajowa nr 60 jest zablokowana pomiędzy Bielskiem a Tchórzem w pow. płockim / KMP w Płocku / Shutterstock

Droga krajowa nr 60 jest zablokowana pomiędzy Bielskiem a Tchórzem w pow. płockim (Mazowieckie). Strażacy usuwają z jezdni substancję ropopochodną, które stwarza zagrożenie dla kierowców.

Jak poinformowała rzeczniczka policji w Płocku Monika Jakubowska, funkcjonariusze kierują ruch na objazdy przez miejscowości Staroźreby oraz Bronowo-Zalesie.

Substancja niewiadomego pochodzenia znajduje się na długości około 10 kilometrów, jednak obecnie z ruchu wyłączony jest 3-kilometrowy odcinek w okolicach miejscowości Niszczyce-Pieńki.

To właśnie tam doszło do wypadku drogowego, w którym zderzyły się dwa samochody.

Trzy osoby zostały przewiezione do szpitala.

Policja nie wyklucza, że do zdarzenia przyczyniło się właśnie zanieczyszczenie jezdni. Na miejscu pracują strażacy, którzy usuwają niebezpieczną substancję.

Apel służb

Policja ostrzega, że z ruchu mogą być wyłączane kolejne odcinki drogi, jeśli sytuacja będzie tego wymagać.

Akcja służb potrwa do czasu całkowitego usunięcia zanieczyszczeń i przywrócenia bezpiecznego przejazdu. Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.

Służby proszą również o wybieranie alternatywnych tras i śledzenie komunikatów dotyczących sytuacji na drodze.



