Rząd przyjął projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Zakłada on, że od 1 stycznia 2027 r. będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do asystencji, a świadczenie usług rozpocznie się od kwietnia 2027 roku.

ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2027 roku / Shutterstock

Asystent będzie wspomagał osobę z niepełnosprawnością w codziennym życiu, w poruszaniu się, w robieniu zakupów, także w kwestiach związanych z higieną, w życiu kulturalnym, społecznym. Będzie to rozwiązanie, które będzie bardzo dostosowane do indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością - mówił na konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka.

Projekt przewiduje, że z usług asystenta będą mogły korzystać osoby z niepełnosprawnościami w wieku od 18 do 65 lat, które uzyskały co najmniej 80 punktów w skali potrzeby wsparcia, a od 2030 roku również młodzież od 13. roku życia.

Według projektu, ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2027 roku. Od tego dnia będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do asystencji osobistej. Świadczenie usług asystenckich rozpocznie się od kwietnia 2027 roku.

Obecnie usługi asystenckie MRPiPS realizuje w ramach czasowych programów kierowanych do samorządów i organizacji pozarządowych. Nie ma systemowego uregulowania usług asystenckich tak, by każda osoba potrzebująca miała do nich dostęp.