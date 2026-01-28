Do bulwersującego zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu w jednej ze szkół podstawowych w Głogowie na Dolnym Śląsku. Nauczyciel miał tam pobić 12-letniego ucznia i ubliżać mu. Grozi mu odpowiedzialność karna i wydalenie z zawodu. Sprawę śledziła dziennikarka RMF FM Martyna Czerwińska.

Zobacz również:

Koszmar na lekcji

12-letni chłopiec wrócił do domu wyraźnie roztrzęsiony. Z jego relacji wynikało, że nauczyciel techniki kazał mu wstać i iść do szkolnej pedagożki.

Uczeń odparł, że zrobi to za chwilę, kiedy skończy przepisywać zadanie, gdyż później nie zdąży tego zrobić. Właśnie wtedy nauczyciel podniósł rękę na chłopca.

Zobacz również:

Koszmar w ośrodku w Jerzmanicach-Zdroju. Jest akt oskarżenia

Mężczyzna miał go zepchnąć z krzesła na metalowe elementy ławki, następnie ciągnąć przez całą salę za rękę. Nauczyciel miał również szarpać 12-latka i ubliżać mu, używając wulgaryzmów.

To wszystko w obecności pozostałych uczniów, którzy potwierdzili tę wersję wydarzeń.

Szybka reakcja szkoły

Jak ustaliła dziennikarka RMF FM Martyna Czerwińska, szkoła miała zareagować natychmiastowo. Dziecko trafiło pod opiekę pedagoga i wicedyrektora.

Jednak po powrocie do domu dolegliwości bólowe chłopca zaczęły się nasilać, dlatego trafił na SOR. Lekarze potwierdzili liczne stłuczenia, m.in przedramienia i klatki piersiowej, wskazując, że to wynik pobicia.

Zobacz również:

Miał zgwałcić syna partnerki. Dramat ujawniony w szkole

W tej sprawie wpłynęło już zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa - złożyła je zarówno szkoła, jak i matka chłopca. W prokuraturze toczy się śledztwo ws. znieważenia ucznia i doprowadzenia do uszkodzenia ciała - przekazała Liliana Łukasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Legnicy w rozmowie z reporterką RMF FM.

Kurator oświaty zapowiada kontrolę

O zdarzeniu została poinformowana też dolnośląska kurator oświaty Ewa Skrzywanek. Zapowiada ona kontrolę w tej placówce - ustaliła dziennikarka RMF FM Martyna Czerwińska.

Sprawa trafi też do rzecznika dyscyplinarnego nauczycieli. Agresor poza odpowiedzialnością karną musi też liczyć się z wydaleniem z zawodu. Nie odniósł się on jeszcze do całej sprawy - przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim.

Zobacz również:

Ciało dziewczynki odnalezione niedaleko szkoły. Prokuratura wszczęła śledztwo

Chłopiec wrócił w poniedziałek na lekcje. Jego klasa została objęta warsztatami z pedagogiem. Całą sprawę nagłośniła pani Natalia - mama chłopca. Kobieta uznała, że nie można tego incydentu zamieść pod dywan.

Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło też na Gorącą Linię RMF FM.

Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.

Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.
Opracowanie: