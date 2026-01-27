Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej zawiesił rozmowy ze związkami zawodowymi. Część związkowców ocenia, że było to związane z wizytą marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Negocjacje toczyły się od ponad tygodnia i dotyczyły m.in. ograniczenia kosztów pracy.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podczas wypowiedzi dla mediów dot. trudnej sytuacji w JSW. / PAP/Art Service / PAP

Rozmowy między zarządem JSW a związkami zawodowymi zostały nagle przerwane.

Włodzimierz Czarzasty odwiedził JSW, podkreślając potrzebę szybkiego działania. Zapowiedział także szeroką debatę na temat przyszłości JSW.

Projekt porozumienia przewiduje czasowe ograniczenie świadczeń pracowniczych.

Jak przekazało we wtorek po południu biuro prasowe JSW, "reprezentatywne organizacje związkowe, powołując się na przekazy medialne zawierające wypowiedzi Pana Marszałka RP Włodzimierza Czarzastego, w istotny sposób zmieniły swoje stanowisko negocjacyjne".

"W związku z powyższym zarząd JSW został zmuszony do zawieszenia rozmów. Brak osiągnięcia porozumienia powoduje konieczność przeanalizowania przez zarząd alternatywnych form restrukturyzacji spółki" - dodano w informacji.

"Należy zaznaczyć, że do zmiany stanowiska negocjacyjnego związków zawodowych doszło pomimo wczorajszego zbliżenia stanowisk, osiągniętego podczas rozmów z udziałem wiceministra aktywów państwowych Grzegorza Wrony. Dzisiejsze wydarzenia stanowią istotny krok wstecz i prowadzą do przerwania ciągłości procesu negocjacyjnego" - czytamy w komunikacie spółki.

"Solidarność": Rozmowy zerwane bez podania przyczyny

Na facebookowym profilu "Solidarności" działającej w JSW podano z kolei, że "rozmowy zostały nagle zawieszone na wniosek zarządu JSW, bez podania jakiejkolwiek przyczyny", a do sytuacji miało dojść tuż po rozpoczęciu spotkania, które odbywało się o godzinie 15. w obecności wiceministra Wrony.

"S" podkreśliła, że "strona społeczna przystąpiła do rozmów w dobrej wierze oraz z własnym, merytorycznym projektem porozumienia, wypracowanym przez reprezentowane organizacje związkowe JSW".

"Bez wyjaśnień i bez próby kontynuowania dialogu, spotkanie zostało przerwane" - przekazała Solidarność JSW, komentując, że takie postępowanie zarządu JSW "budzi poważne zastrzeżenia co do rzeczywistej woli prowadzenia konstruktywnego dialogu społecznego i poszukiwania porozumienia, które byłoby korzystne zarówno dla pracowników, jak i dla przyszłości spółki".

Na wspólnym profilu Kadry w JSW i Związku Zawodowego Górników w Polsce w JSW czytamy z kolei: "Negocjacje zostały zawieszone z inicjatywy zarządu spółki. Zakładamy, że zawieszenie nastąpiło w wyniku nowej sytuacji związanej z wizytą Marszałka Sejmu RP".

Wizyta Czarzastego w Jastrzębiu-Zdroju

Marszałek Czarzasty przyjechał we wtorek do Jastrzębia-Zdroju na zaproszenie Związku Zawodowego Górników w Polsce. W towarzystwie wiceministra energii Mariana Zmarzłego m.in. spotkał się z przedstawicielami związku i spółki.

Na późniejszym briefingu Czarzasty nawiązał do rozmów zarządu JSW ze stroną społeczną, z udziałem wiceministra aktywów państwowych Grzegorza Wrony, nt. projektu porozumienia, które miałoby dostosować koszty wynagrodzeń do obecnych możliwości finansowych spółki.

Wiem, że toczą się w tej chwili rozmowy i wiem, że ta sprawa na poziomie koalicji powinna być w trybie szybkim przeanalizowana i przedyskutowana. Zdobyłem wiedzę podstawową, która daje mi możliwość zajęcia w tej sprawie stanowiska i po to tak naprawdę przyjechałem - wyjaśniał szef Nowej Lewicy.

Sytuację spółki uznał za bardzo trudną. Myślę, że ze względu na to, że jest tutaj węgiel koksowniczy wydobywany, ze względu na ilość pracowników czy ze względu na złe zarządzanie tą spółką w ostatnim czasie, musi nastąpić przyspieszenie w dyskusji i w podejmowaniu decyzji - ocenił.

Zadeklarował, że w takiej dyskusji będzie brał udział. Widzę konieczność zainteresowania wszystkich władz tą sprawą, bo wydaje mi się, że zainteresowanie wszystkich władz nie jest wystarczające. Trzeba natychmiast do tego siadać - stwierdził Czarzasty. Po chwili uściślił, że przede wszystkim poinformuje o sprawie JSW partnerów koalicyjnych.

Marszałek Sejmu zwrócił jednocześnie uwagę na problem wiążący się z rozstrzałem kompetencji w rządzie w takich sprawach, jak JSW, pomiędzy wiele resortów. Dobrze by było powołać zespół i grupę ludzi, która by zajmowała się całym problemem, a nie tak, że jedno ministerstwo część, drugie ministerstwo część, trzecie ministerstwo część, bo brak koordynacji może doprowadzić do tego, co się dzieje w tej chwili - zdiagnozował.

Podkreślił, że kwestia braku rozwiązania problemów JSW, także w perspektywie jej długoterminowego funkcjonowania, może oznaczać brak pracy i przychodów kilkudziesięciu tysięcy osób w regionie. Mówił też, że nie chce obecnie wchodzić w rozmowy między związkami a spółką i MAP, bo w nie zaangażowany jest wiceminister Wrona.

Jestem ciekawy wyników tych rozmów. Z tego, co wiem, w przeciągu dwóch, trzech dni powinny one się zakończyć albo podpisaniem porozumienia, albo nie - zasygnalizował.

Pytany, czy w razie braku porozumienia zorganizuje dyskusję na forum parlamentu, marszałek Sejmu potwierdził. Wydaje mi się, że nawet wiem, w którą stronę ta dyskusja powinna po tym dzisiejszym spotkaniu mieć miejsce. Przed tą dyskusją przyjechałbym pewnie jeszcze ze specjalistami i zapraszał na nią specjalistów. Myślę, że to tak się skończy, że będzie duża dyskusja narodowa na ten temat, bo powinna być - podsumował Włodzimierz Czarzasty.

JSW - związki zawodowe. Co zawiera projekt porozumienia?

Projekt porozumienia dotyczący czasowego ograniczenia świadczeń pracowniczych, co pozwoliłoby JSW ograniczyć koszty pracownicze, zarząd przedstawił stronie społecznej pod koniec grudnia 2025 r.

Projekt przewiduje, że porozumienie zawiesi czasowo stosowanie postanowień niektórych dotychczas obowiązujących porozumień zbiorowych ze związkami, a także zawiesi gwarancje z porozumienia z 31 marca 2021 r. dotyczące warunków pracy (uzgodniono wówczas m.in. 10-letnie gwarancje zatrudnienia i wynagrodzenia).

Zarząd JSW akcentuje, że w kryzysowej sytuacji spółki zawarcie porozumienia to kluczowy warunek umożliwiający pozyskanie finansowania ze strony państwowych i prywatnych instytucji finansowych.

W opinii związkowców projekt porozumienia oznacza trzy lata obniżenia dochodów pracowników, osłabienia ich ochrony i ograniczenia świadczeń. Związki wyliczyły, że cięcia świadczeń pracowniczych, których oczekuje zarząd, wynosiłyby niemal 8 mld zł w ciągu trzech lat.

Wśród punktów projektu porozumienia jest oświadczenie pracodawcy, że dołoży on wszelkich starań, aby do końca lutego 2026 r. uzyskać finansowanie niezbędne dla dalszego funkcjonowania spółki, z zastrzeżeniem, że jego udzielenie jest uzależnione od wdrożenia planu restrukturyzacji, w tym obniżenia kosztów pracy.

Od przyjęcia i akceptacji przez związki ograniczenia kosztów pracy zależy też udzielenie JSW pożyczki z Funduszu Reprywatyzacji w wysokości 2,9 mld zł (co leży po stronie resortu aktywów).

W projekcie zapisano całkowite zawieszenie w latach 2025-2027 tzw. czternastej pensji, wypłatę nagrody barbórkowej za 2026 r. ograniczonej do maksymalnie 30 proc. i jej brak w latach 2027-2028, a także zawieszenie w całości w latach 2026-2028: deputatu węglowego, premii i dodatków BHP, biletów z Karty Górnika czy korzystniejszych zasad świadczeń za chorobowe i urlopy.

Uczestniczący w rozmowach wiceminister aktywów w poniedziałek określił je we wpisie na portalu X jako "finalną fazę negocjacji ze stroną społeczną". Zaapelował do wszystkich stron o poufność przebiegu negocjacji. "Przygotowanie dobrych rozwiązań, zawarcie mądrego kompromisu potrzebują ciszy i namysłu, które łagodzą napięcia" - napisał Grzegorz Wrona.

Trudna sytuacja JSW

Grupa Kapitałowa JSW to spółka akcyjna, największy producent wysokiej jakości węgla koksowego w UE i jeden z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Podstawowa działalność grupy JSW to produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych. JSW prowadzi wydobycie w czterech kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych JSW należy do Skarbu Państwa w 55,16 proc.

JSW miała stratę netto po trzech kwartałach 2025 r. narastająco 2,9 mld zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 7 mld zł, a wynik EBITDA minus 1,4 mld zł.

W samym trzecim kwartale JSW wypracowała 2,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, przy stracie brutto ze sprzedaży w wysokości 524 mln zł. EBITDA bez zdarzeń jednorazowych wyniosła minus 485 mln zł, a strata netto 794 mln zł.