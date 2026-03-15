"Rosja i Chiny zapewniają Iranowi pomoc w różnej formie, w tym wsparcie wojskowe" - przyznał minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi w wywiadzie dla amerykańskiego kanału telewizyjnego MS NOW. Zapowiedział, że blokada cieśniny Ormuz będzie kontynuowana.

Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi. / KARIM JAAFAR/AFP/East News / East News

Szef irańskiego MSZ, Abbas Aragczi, przyznał, że Rosja i Chiny są strategicznymi partnerami Iranu i wspierają go, także w zakresie współpracy wojskowej.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski już wcześniej ujawnił, że Iran wykorzystał drony Shahed od Rosji do ataków na amerykańskie bazy, a Rosja dzieli się z Iranem wywiadem i doświadczeniem wojennym.

Oś Iran - Rosja - Chiny

W wywiadzie dla amerykańskiej telewizji szef irańskiego MSZ Abbas Aragczi nazwał Rosję i Chiny strategicznymi partnerami swego kraju. Powiedział, że Iran otrzymuje od nich pomoc, ale odmówił podania szczegółów.

To obejmuje współpracę wojskową - powiedział jedynie, tłumacząc, że nie będzie wdawał się w szczegóły, "dla dobra współpracy z tymi krajami".

W sobotnim wywiadzie Aragczi bronił również ataków Iranu na kraje Zatoki Perskiej, w tym Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Kuwejt i Arabię Saudyjską, które to kraje oskarżają Teheran o ostrzeliwanie rakietami terenów niemających nic wspólnego z instalacjami wojskowymi.

W szczególności oskarżył Zjednoczone Emiraty Arabskie - o umożliwienie USA przeprowadzania ataków na Iran z Dubaju, Ras al-Chajma i innych gęsto zaludnionych obszarów.

Oczywiste jest, że są one (rakiety i drony) wystrzeliwane z terenu ZEA - powiedział Aragczi, dodając, że "niebezpieczne" jest "wykorzystywanie gęsto zaludnionych obszarów do odpalania, no wiecie, rakiet przeciwko nam".

Zełenski mówi o dronach

Przypomnijmy, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z amerykańską stacją CNN stwierdził wczoraj, że Iran wykorzystał podczas ataków na amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie drony Shahed , otrzymane od Rosji (w armii Putina znane są jako Gierań-2). Według ukraińskiego przywódcy Moskwa nie tylko przekazała Teheranowi bezzałogowce, ale także dzieli się z Iranem informacjami wywiadowczymi i doświadczeniem zdobytym podczas wojny w Ukrainie.

Mój wywiad przekazał mi, że Rosjanie powiedzieli, że jeśli Europa i USA mogą pomagać Ukrainie wywiadowczo w tej wojnie, to Rosja może pomagać irańskiemu reżimowi. To ich punkt widzenia w tej sprawie - powiedział prezydent Ukrainy.

Umowy Teheranu

Szef irańskiej dyplomacji podczas rozmowy z MS NOW zapowiedział również, że jego kraj będzie nadal blokował cieśninę Ormuz, co już spowodowało znaczny wzrost cen ropy naftowej i paliw na stacjach benzynowych.

Iran i Rosja wzmocniły więzi w ciągu ostatniej dekady. Teheran dostarczał Moskwie swoje drony Shahed, które ta wykorzystuje w wojnie przeciwko Ukrainie.

W 2021 r. Iran podpisał też 25-letnią umowę o współpracy gospodarczej z Pekinem, która koncentruje się na dostarczaniu Chinom irańskiej ropy naftowej. Jej dostaw nie przerwała trwająca od 28 lutego wojna prowadzona przez USA i Izrael przeciwko Iranowi.