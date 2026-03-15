Zaspokojenie "pilnych potrzeb" - na ten cel izraelski rząd zatwierdził w niedzielę 827 mln dolarów - poinformowała agencja AFP, powołując się na izraelskie media. Według dziennika "Haarec" wysokość kwoty ustalono na posiedzeniu w nocy z piątku na sobotę.

Środki mają być przeznaczone na zakupy związane z bezpieczeństwem oraz pilne potrzeby operacyjne.

Gazeta, którą cytuje AFP, napisała, że dodatkowe fundusze zostaną przeznaczone na "zakupy związane z bezpieczeństwem" oraz zaspokojenie "pilnych potrzeb".

Według dokumentów izraelskiego resortu finansów, które cytują różne izraelskie media, "pojawiła się pilna i natychmiastowa potrzeba zapewnienia operacyjnej odpowiedzi, która będzie obejmować zakup amunicji, zaopatrzenie w zaawansowany sprzęt wojskowy oraz uzupełnienie zapasów materiałów bojowych o krytycznym znaczeniu".

W dokumencie pada też stwierdzenie, że "jest to decyzja nadzwyczajna, której wyłącznym celem jest zaspokojenie potrzeb wynikających z prowadzenia walk". Środki te zostaną pobrane z budżetu państwa, który izraelski rząd zatwierdził w czwartek, a który parlament powinien przyjąć do końca miesiąca.

AFP podkreśliła, że rząd Benjamina Netanjahu nie wydał jeszcze oficjalnego oświadczenia w tej sprawie. Według dziennika "Haarec", który powołuje się na źródła z kręgów izraelskich sił bezpieczeństwa, w ciągu dwóch tygodni wojny irańska armia wystrzeliła w kierunku Izraela 250 rakiet balistycznych; zdecydowaną większość zneutralizowała izraelska obrona przeciwlotnicza.

Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie szacuje, że pierwszych 12 dni wojny kosztowało budżet Stanów Zjednoczonych ok. 16,5 mld dolarów.