Premierzy Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji w deklaracji podczas niedzielnego spotkania w Oslo sprzeciwili się obecności broni jądrowej na terytoriach ich państw. W rozmowach gościnnie uczestniczy także premier Kanady.

Premierzy pięciu państw nordyckich oraz Kanady na spotkaniu w Oslo / Thomas Fure / PAP/EPA

Szefowie rządów pięciu państw Europy Północnej zadeklarowali, że nie chcą, by na terytorium któregokolwiek z ich krajów składowana była broń nuklearna.

Uczestnicy spotkania w Oslo wyrazili też zaniepokojenie dalszym przebiegiem wojny w Iranie; nie wykluczyli, że może potrwać dłużej, niż deklarują przywódcy Izraela i USA.

Premierzy pięciu państw północnej Europy oraz premier Kanady zadeklarowali również dalsze wsparcie dla Ukrainy w toczonej przez nią wojnie z Rosją.

Szef kanadyjskiego rządu Mike Carney stwierdził, że Rosja pozostaje największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa w regionie Arktyki.