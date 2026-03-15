​Dwie osoby zginęły, a trzy trafiły do szpitala po wypadku, do którego doszło w niedzielę wieczorem na drodze wojewódzkiej nr 119, na wysokości wsi Marwice nieopodal Gorzowa Wlkp. Doszło tam do zderzenia dwóch ciężarówek i auta osobowego - przekazała asp. Agnieszka Wiśniewska z KMP w Gorzowie Wlkp.

Zgłoszenie o wypadku na DW 119, starej "trójce", wpłynęło do służb około godz. 19. Na skrzyżowaniu z drogą na Marwice i Santocko zderzyły się dwa samochody ciężarowe i auto osobowe.

W wypadku zginął mężczyzna kierujący osobowym fordem i jedna z jego pasażerek. Druga pasażerka została ranna.

Oprócz niej, do szpitala pogotowie zabrało obu kierowców ciężarówek. Na miejscu trwa ustalanie okoliczności tragedii - dodała policjantka.

Droga jest całkowicie zablokowana. Miejsce wypadku można objechać m.in. biegnącą równolegle do DW119 drogą ekspresową S3 - jej odcinkiem między węzłami Gorzów Północ i Myślibórz.