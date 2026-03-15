Urodził się w małym miasteczku, a podbił światowe kino. Oto historia Billy’ego Wildera – jednego z najwybitniejszych reżyserów wszech czasów, który nie zapomniał o swoich korzeniach i na zawsze wpisał się w historię... Suchej Beskidzkiej. Jego pasjonująca droga z małego galicyjskiego miasteczka aż do filmowej stolicy świata to opowieść o talencie, determinacji i niezwykłej sile charakteru.

Na zdjęciu z 1957 roku Gary Cooper, Billy Wilder, Audrey Hepburn i Maurice Chevalier podczas kręcenia filmu „Miłość po południu” / PAP/Photoshot

Początki w Suchej Beskidzkiej - narodziny legendy

Samuel Wilder, znany później jako Billy Wilder, przyszedł na świat 22 czerwca 1906 roku w Suchej Beskidzkiej, niewielkim mieście na pograniczu Galicji i Śląska. Jego rodzice, austriaccy Żydzi, prowadzili popularną restaurację na miejscowym dworcu kolejowym. Lokal ten zyskał uznanie nie tylko wśród mieszkańców miasta, ale także licznych podróżnych, którzy zatrzymywali się tam na posiłek podczas przesiadek. Atmosfera dworca, gwarny świat rozmów i historii z różnych stron Europy, niewątpliwie wywarły wpływ na wrażliwego chłopca, który już wtedy marzył o wielkim świecie.

Nazywany przez matkę "Billym" - na cześć legendarnego Buffalo Billa - Wilder już od najmłodszych lat wykazywał niezwykłą ciekawość świata. W 1911 roku wraz z rodziną opuścił Suchą Beskidzką i przeniósł się do Wiednia, gdzie rozpoczął nowy rozdział swojego życia.

Wiedeń i Berlin - pierwsze kroki w świecie mediów

W Wiedniu młody Billy uczęszczał do szkoły średniej i początkowo planował karierę prawnika. Szybko jednak zrozumiał, że jego prawdziwą pasją jest dziennikarstwo. Rozpoczął pracę jako reporter, a następnie przeniósł się do tętniącego życiem Berlina. W stolicy Niemiec dał się poznać jako utalentowany dziennikarz i początkujący scenarzysta. To właśnie tu, w środowisku artystycznej bohemy, Wilder zaczął pisać pierwsze scenariusze i zdobywać doświadczenie na planie filmowym.

Ucieczka przed nazizmem - emigracja do USA przez Paryż

Narastający antysemityzm i dojście Hitlera do władzy zmusiły Wildera do podjęcia dramatycznej decyzji o opuszczeniu Niemiec. Przez krótki czas mieszkał w Paryżu, gdzie zadebiutował jako reżyser. W 1933 roku, mając zaledwie 27 lat, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, nie znając jeszcze języka angielskiego. Początki w Ameryce nie były łatwe - Wilder pisał scenariusze z pomocą tłumacza i stopniowo zdobywał kontakty w branży filmowej.

Hollywood - złota era Billy’ego Wildera

Reżyser Billy Wilder i Marilyn Monroe w 1955 roku podczas kręcenia filmu "Słomiany wdowiec" / The Legacy Collection / PAP/Photoshot

W Hollywood Billy Wilder szybko wspiął się na szczyt filmowego Olimpu. Jego kariera trwała ponad pół wieku i obejmuje około 60 filmów, z których wiele zapisało się złotymi zgłoskami w historii kina. Wilder był mistrzem zarówno komedii, jak i mrocznych kryminałów. To jemu świat zawdzięcza takie arcydzieła jak "Bulwar Zachodzącego Słońca", "Pół żartem, pół serio" czy "Garsoniera".

Za tę ostatnią produkcję Wilder otrzymał aż trzy Oscary - jako producent najlepszego filmu, reżyser i scenarzysta. Jego filmy przyniosły mu łącznie sześć statuetek Akademii Filmowej oraz uznanie widzów i krytyków na całym świecie.

Współpracował z największymi gwiazdami Hollywood - to dzięki niemu Marilyn Monroe stała się ikoną seksu, a duet Jack Lemmon i Walter Matthau zyskał status legendy kina komediowego. Wilder był mistrzem w portretowaniu społeczeństwa amerykańskiego, a jego filmy do dziś inspirują kolejne pokolenia twórców.

Powrót do korzeni - Sucha Beskidzka pamięta o swoim wielkim synu

Przez wiele lat oficjalne biografie Billy’ego Wildera błędnie podawały Wiedeń jako miejsce jego urodzenia. Dopiero pod koniec życia reżyser wyznał w rozmowie z polskim dziennikarzem Zbigniewem K. Rogowskim prawdę o swoim dzieciństwie w Suchej Beskidzkiej. Odkrycie to wywołało ogromne poruszenie zarówno w Polsce, jak i na świecie.

W 1996 roku, w setną rocznicę nadania Suchej Beskidzkiej praw miejskich, władze miasta postanowiły uczcić swojego wybitnego rodaka. Ulica w pobliżu dworca kolejowego, gdzie niegdyś znajdowała się rodzinna restauracja Wilderów, otrzymała jego imię. Na rynku stanął słup z drogowskazami do najważniejszych miejsc w życiu Wildera - Wiednia, Berlina, Paryża i Hollywood - a pod nim umieszczono tablicę pamiątkową w kształcie stylizowanej taśmy filmowej.

Choć Billy Wilder nigdy nie powrócił do swojej rodzinnej miejscowości, był głęboko wzruszony tym gestem. Ze względu na podeszły wiek i stan zdrowia nie mógł uczestniczyć w uroczystości, ale przysłał list z serdecznymi podziękowaniami.

Dziedzictwo Billy’ego Wildera - nieśmiertelna legenda kina

Billy Wilde ze "Złotym niedźwiedziem" podczas Berlianale w lutym 1993 roku / DPA FILES / PAP/EPA

Billy Wilder zmarł 27 marca 2002 roku w Los Angeles w wieku 96 lat. Został pochowany na słynnym cmentarzu w dzielnicy Westwood, obok innych gwiazd światowego kina. Jego dorobek artystyczny na zawsze odmienił świat filmu - zarówno pod względem artystycznym, jak i społecznym. W Suchej Beskidzkiej wciąż żywa jest pamięć o wielkim reżyserze, a jego historia inspiruje kolejne pokolenia młodych twórców.

Historia Billy’ego Wildera to nie tylko opowieść o spektakularnym sukcesie, ale również o sile marzeń, odwadze i determinacji. To dowód na to, że nawet z najmniejszego miasteczka można wyruszyć w świat i osiągnąć nieśmiertelność na wielkim ekranie.