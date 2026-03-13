W piątek Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej wydał wyrok w sprawie Pawła K., oskarżonego o kierowanie gróźb karalnych wobec ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Mężczyzna został skazany na cztery miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Wyrok nie jest prawomocny.

Waldemar Żurek / Paweł Wodzyński / East News

Do incydentu doszło w lipcu 2025 roku. Według ustaleń prokuratury, Paweł K. wysyłał na skrzynkę mailową ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka obraźliwe wiadomości oraz groźby.

Sprawa szybko trafiła do organów ścigania, które wszczęły postępowanie przeciwko mężczyźnie.

Sąd uznał winę oskarżonego

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej uznał Pawła K. za winnego zarzucanych mu czynów.

W piątek zapadł wyrok skazujący – cztery miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata.

Dodatkowo sąd wymierzył oskarżonemu karę grzywny w wysokości 3 tys. zł oraz nakazał powstrzymanie się od spożywania alkoholu. Wyrok nie jest prawomocny i przysługuje od niego odwołanie.



