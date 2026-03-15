Aryna Sabalenka po raz pierwszy w karierze zwyciężyła w prestiżowym turnieju WTA 1000 w Indian Wells. W emocjonującym finale Białorusinka pokonała Jelenę Rybakinę z Kazachstanu 3:6, 6:3, 7:6 (8-6), broniąc piłkę meczową i zapisując na swoim koncie kolejne wielkie osiągnięcie.

Aryna Sabalenka triumfuje w Indian Wells

Aryna Sabalenka wygrała turniej WTA 1000 w Indian Wells, pokonując Jelenę Rybakinę w trzysetowym finale.

Białorusinka obroniła piłkę meczową w decydującym tie-breaku.

To pierwszy triumf Sabalenki w Indian Wells i jej 23. tytuł w karierze.

Niedzielny finał turnieju WTA 1000 w Indian Wells dostarczył kibicom tenisa prawdziwych sportowych emocji. Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina, dwie najlepsze tenisistki ostatnich miesięcy, po raz kolejny stanęły naprzeciw siebie w meczu o najwyższą stawkę. Spotkanie trwało dwie godziny i 31 minut i obfitowało w zwroty akcji, dramatyczne wymiany oraz walkę do ostatniej piłki. Pierwszy set padł łupem Rybakiny, która przełamała rywalkę i wygrała 6:3. W drugiej partii Sabalenka szybko straciła serwis, ale zdołała odrobić straty, wygrać cztery gemy z rzędu i doprowadzić do wyrównania. Decydujący set był prawdziwym rollercoasterem - Sabalenka prowadziła 3:1, lecz Rybakina odrobiła stratę i doprowadziła do tie-breaka.

Obrona piłki meczowej i historyczny triumf

W tie-breaku to Kazaszka była bliżej zwycięstwa - prowadziła 6:5 i miała piłkę meczową przy własnym serwisie. Sabalenka jednak nie poddała się, obroniła meczbola, a następnie zdobyła dwa kolejne punkty, wykorzystując błąd rywalki przy siatce i zamykając spotkanie przy własnym podaniu. Po ostatniej piłce Białorusinka nie kryła wzruszenia.

Co za niezwykłe dwa tygodnie. Zaręczyłam się, wygrałam ten turniej. Nie zapomnę tego do końca życia - powiedziała tuż po meczu szczęśliwa zwyciężczyni.

Sabalenka z rewanżem i nowym rekordem

Dla Aryny Sabalenki to pierwszy triumf w Indian Wells, a zarazem rewanż za wcześniejsze porażki z Rybakiną w finałach WTA Finals oraz Australian Open. Białorusinka poprawiła bilans bezpośrednich spotkań z Kazaszką na 9-7. To już jej 14. finał turnieju rangi 1000 i 10. zwycięstwo w tej kategorii. Łącznie Sabalenka ma na koncie 23 tytuły, w tym cztery wielkoszlemowe.

Wygrana w Indian Wells pozwoli Sabalence umocnić się na pozycji liderki światowego rankingu. Jelena Rybakina, dzięki awansowi do finału, przesunie się na drugie miejsce, wyprzedzając Igę Świątek. Polka, która w poprzednich latach dwukrotnie triumfowała w Indian Wells, tym razem zakończyła udział w ćwierćfinale, przegrywając z Eliną Switoliną.