Już w drugiej rundzie prestiżowego turnieju WTA 1000 w Miami może dojść do polskiego pojedynku. Jeśli Magda Linette pokona Francuzkę Varvarę Grachevą, jej kolejną rywalką będzie Iga Świątek. Sprawdź, jak wygląda sytuacja Polek i kto jeszcze powalczy o sukces na Florydzie.

W pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 w Miami Magda Linette (49. WTA) zmierzy się z Varvarą Grachevą z Francji (58. WTA). Dotychczasowy bilans spotkań przemawia na korzyść Polki, która wygrała trzy z czterech pojedynków z tą rywalką.

Jeśli Linette odniesie zwycięstwo, w drugiej rundzie czeka ją niezwykle trudne zadanie - mecz z rozstawioną z numerem drugim Igą Świątek. Liderka światowego rankingu na otwarcie turnieju ma tzw. wolny los i rozpocznie rywalizację od drugiej rundy.

Trudna drabinka i silne rywalki

W tej samej ćwiartce turniejowej co Świątek najwyżej notowaną przeciwniczką jest Rosjanka Mirra Andriejewa, rozstawiona z numerem ósmym. W tej samej połówce znalazły się także dwie niezwykle groźne Amerykanki: Coco Gauff (nr 4) oraz Amanda Anisimova (nr 6). Oznacza to, że droga do półfinału będzie dla Polek wyjątkowo wymagająca.

Trzecia z Polek, Magdalena Fręch, w pierwszej rundzie zmierzy się z Amerykanką McCartney Kessler. Zwyciężczyni tego pojedynku stanie naprzeciw Mirry Andriejewej w kolejnej rundzie.

Kiedy mecze i co z Polakami?

Spotkania pierwszej rundy kobiet zaplanowano na wtorek i środę. W turnieju w Miami rywalizować będą również polscy tenisiści: Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz. Losowanie męskiej drabinki odbędzie się w poniedziałek.