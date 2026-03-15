Silny wiatr pokrzyżował plany organizatorów i zawodników podczas konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oslo. Ostatecznie rywalizację zakończono po pierwszej serii, a najlepszym z Polaków okazał się Paweł Wąsek, który zajął 21. miejsce. Triumfował Japończyk Tomofumi Naito, dla którego to pierwsze zwycięstwo w karierze.

Niedzielny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oslo upłynął pod znakiem nieprzewidywalnych warunków atmosferycznych. Silny, porywisty wiatr sprawił, że rywalizacja była wyjątkowo trudna i niebezpieczna.

Po pierwszej serii prowadził Japończyk Tomofumi Naito, który skoczył 131,5 m. Wyprzedzał on Anze Laniska, który oddał skok na odległości 127 m oraz Antti Alto, któremu udało się dolecieć do 131 metra. Najlepszy z Polaków Paweł Wąsek zajął 21. miejsce. Kacper Tomasiak był 24., Kamil Stoch 28., a Maciej Kot 29. W porannych kwalifikacjach odpadli Piotr Żyła i Aleksander Zniszczoł.

Drugiej serii nie było

Konkurs ze względu na trudne warunki zakończono po pierwszej serii. Tym samym wyniki z pierwszej serii stały się wynikami ostatecznymi.

Nieprzewidywalne podmuchy wiatru sprawiły, że nawet czołowi zawodnicy nie byli w stanie poradzić sobie z trudnymi warunkami. Z rywalizacji odpadli m.in. Japończyk Ryoyu Kobayashi oraz zwycięzca sobotniego konkursu, Szwajcar Gregor Deschwanden.

Dla Japończyka Tomofumi Naito to pierwsze zwycięstwo w karierze. Z kolei Fin Antti Aalto po raz pierwszy stanął na podium zawodów Pucharu Świata.