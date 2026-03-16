Film „The Girl Who Cried Pearls” Maćka Szczerbowskiego i Chrisa Lavisa został doceniony Oscarem dla najlepszej krótkometrażowej animacji. Obraz stworzono techniką animacji poklatkowej.

Maciej Szczerbowski (L) i Chris Lavis / PATRICK T. FALLON/AFP / East News

"The Girl Who Cried Pearls" opowiada historię biednego chłopca zakochanego w dziewczynce, której smutek przemienia się w perły. Sprzedaje je pracownikowi lombardu, który zawsze pragnie więcej.

Wśród nominowanych w kategorii najlepsza krótkometrażowa animacja znaleźli się także "Butterfly" Florence Miailhe i Rona Dyensa, "Forevergreen" Nathana Engelhardta i Jeremy'ego Spearsa, "Retirement Plan" Johna Kelly'ego i Andrew Freedmana, a także "The Three Sisters" Konstantina Bronzita.

Maciek Szczerbowski i Chris Lavis od 1997 r. tworzą wspólnie grupę artystyczną Clyde Henry Productions. Ich pierwszy profesjonalny film "Madame Tutli-Putli", zrealizowany w 2007 r., otrzymał dwie nagrody w Cannes oraz nominację do Oscara.