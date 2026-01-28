W Gliwicach na Śląsku trwa akcja gaśnicza. Pali się hala stolarni - informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Z żywiołem walczy wiele zastępów straży pożarnej.

Zobacz również:

Gliwice. Pożar hali stolarni

Groźny pożar wybuchł w środę w Gliwicach na Śląsku.

Ogień objął halę stolarni o powierzchni 500 metrów kwadratowych.

Nie ma informacji o poszkodowanych - informuje dziennikarka RMF FM Anna Kropaczek.

W akcji gaśniczej bierze udział 20 zastępów straży pożarnej.

Zobacz również:

Gigantyczny pożar w Gorzowie Wielkopolskim. Zapalio się poddasze kamienicy

Więcej informacji wkrótce.

Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.

Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.