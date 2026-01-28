W Gliwicach na Śląsku trwa akcja gaśnicza. Pali się hala stolarni - informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Z żywiołem walczy wiele zastępów straży pożarnej.
Groźny pożar wybuchł w środę w Gliwicach na Śląsku.
Ogień objął halę stolarni o powierzchni 500 metrów kwadratowych.
Nie ma informacji o poszkodowanych - informuje dziennikarka RMF FM Anna Kropaczek.
W akcji gaśniczej bierze udział 20 zastępów straży pożarnej.
Więcej informacji wkrótce.
