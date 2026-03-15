To już osiemnasta odsłona prestiżowego konkursu "Piękna Wieś Dolnośląska"! Samorząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza wszystkie gminy do zgłaszania swoich najpiękniejszych wsi i najlepszych lokalnych inicjatyw. To wyjątkowa okazja, by pokazać, jak zmieniają się dolnośląskie wsie oraz docenić mieszkańców, którzy z pasją dbają o swoje otoczenie i wspólnie budują nowoczesną wieś.

Chcesz wiedzieć, jak zgłosić swoją miejscowość i dołączyć do grona najlepszych? Sprawdź szczegóły w artykule!

Dolny Śląsk od lat udowadnia, że wieś może być miejscem tętniącym życiem, nowoczesnym, a jednocześnie pielęgnującym tradycję. Konkurs "Piękna Wieś Dolnośląska" to inicjatywa, która od 18 lat promuje najciekawsze przedsięwzięcia lokalnych społeczności, integruje mieszkańców i motywuje do dalszej pracy na rzecz swoich małych ojczyzn.

Co roku do rywalizacji stają dziesiątki miejscowości, które udowadniają, że zapał i zaangażowanie mieszkańców potrafią zdziałać cuda. To właśnie tu rodzą się projekty, które nie tylko zmieniają wizerunek wsi, ale też realnie poprawiają jakość życia mieszkańców.

"Piękna Wieś Dolnośląska" - konkurs z tradycją i nową energią

Tegoroczna edycja konkursu, podobnie jak poprzednie, przebiega w dwóch kategoriach: "Najpiękniejsza Wieś" oraz "Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi". Druga z nich została dodatkowo podzielona na dwie podkategorie: projekty infrastrukturalne oraz społeczne. Dzięki temu organizatorzy mogą docenić zarówno inwestycje w rozwój infrastruktury, jak i działania integrujące lokalną społeczność.

Konkurs skierowany jest do wszystkich gmin uczestniczących w programie "Odnowa Dolnośląskiej Wsi". Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia przez gminę do 25 marca 2026 roku. To właśnie wtedy rozpoczyna się prawdziwa rywalizacja - walka o tytuł i prestiż, a także o możliwość pochwalenia się swoimi sukcesami na arenie wojewódzkiej.

Laureaci, którzy inspirują

W ubiegłych latach tytuł "Najpiękniejszej Wsi Dolnego Śląska" zdobywały miejscowości, które dzięki pracy mieszkańców stały się prawdziwymi wizytówkami regionu.

W 2025 roku triumfowała Bielawa Dolna z gminy Pieńsk, położona tuż przy granicy z Niemcami. Wieś ta, nazywana "wsią-galerią", zachwyca nie tylko pięknym położeniem, ale też niezwykłymi rzeźbami, które można spotkać niemal na każdym kroku. To miejsce, gdzie historia przenika się ze sztuką i nowoczesnością.

Rok wcześniej, w 2024, bezkonkurencyjny okazał się Budziszów Wielki niedaleko Legnicy. Choć liczy zaledwie 600 mieszkańców, to właśnie tutaj dzieje się więcej niż w niejednym mieście. Aktywnie działa tu zespół folklorystyczny "Cichowodzianie", klub piłkarski dla młodzieży, a liczne stowarzyszenia organizują wydarzenia integrujące lokalną społeczność, także o charakterze charytatywnym. To przykład, jak niewielka wieś może tętnić życiem i być inspiracją dla innych.

Szansa dla każdej dolnośląskiej wsi

Organizatorzy konkursu podkreślają, że "Piękna Wieś Dolnośląska" to nie tylko rywalizacja o tytuł, ale przede wszystkim możliwość wymiany doświadczeń, prezentacji dobrych praktyk i inspirowania się nawzajem. To także szansa na promocję lokalnych inicjatyw i projektów, które często powstają z inicjatywy samych mieszkańców.

W konkursie liczy się nie tylko efekt końcowy, ale też droga, którą przeszła wieś - od pomysłu, przez wspólną realizację, aż po finalny sukces. To właśnie te historie pokazują, jak ważna jest współpraca i zaangażowanie całej społeczności.

Konkurs "Piękna Wieś Dolnośląska" - zgłoszenia tylko do 25 marca!

Wszystkie gminy, które chciałyby pochwalić się swoimi osiągnięciami, mają czas na zgłoszenie do 25 marca 2026 roku. Wystarczy wypełnić odpowiedni formularz, stanowiący załącznik do regulaminu konkursu, i przesłać go do organizatorów. To pierwszy krok do tego, by znaleźć się w gronie najlepszych i otrzymać prestiżowy tytuł.