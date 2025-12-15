Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie odnalezienia zwłok 12-latki na jeleniogórskim Zabobrzu. Ciało znajdowało się na skwerze 200 metrów od szkoły, w której uczyła się dziewczynka. Zabezpieczanie śladów trwało do późnych godzin wieczornych. Wstępne ustalenia wskazują na zabójstwo dziewczynki.

Policja w miejscu, gdzie znaleziono zwłoki 12-letniej dziewczynki w Jeleniej Górze / Wojciech Kamiński / PAP

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Tragedia w Jeleniej Górze

Ciało dziewczynki zostało odnalezione w poniedziałek ok. godziny 14:50 na ulicy Wyspiańskiego w Jeleniej Górze (woj. dolnośląskie), około 200 m od szkoły podstawowej. "Ze wstępnych ustaleń wynika, że do śmierci dziecka mogło dojść w wyniku działania osób trzecich" - informowała wówczas jeleniogórska policja.

Ciało znaleziono w godzinach popołudniowych, kiedy lekcje kończyło wielu uczniów.

Policja w miejscu, gdzie znaleziono zwłoki 12-letniej dziewczynki w Jeleniej Górze / Wojciech Kamiński

Wstępne ustalenia policji

Jak informuje reporterka RMF FM Martyna Czerwińska, policja wytypowała już jedną osobę, która może mieć związek ze sprawą. Okazuje się, że to uczennica siódmej klasy tej samej szkoły, do której chodziło zmarła 12-latka.

Ze względu na jej wiek, delikatność sprawy i dobro pozostałych uczniów, policja nie ujawniła na razie dokładnych okoliczności zdarzenia. Wiadomo natomiast, że miejsce, w którym doszło do tragedii jest często odwiedzane przez młodzież.

Wiadomo także, że prokuratura podjęła decyzją o uruchomieniu śledztwa, która ma wyjaśnić okoliczności śmierci 12-latki.

Z nieoficjalnych relacji świadków wynika, że na skwerze doszło do fatalnej w skutkach kłótni. Dyrektor szkoły podstawowej powiedział podczas zwołanego wieczorem sztabu kryzysowego, że ofiara była bardzo dobrą, otwartą, lubianą uczennicą.

Rodzice dziewczynki znajdują się pod opieką psychologa.

Policja w miejscu, gdzie znaleziono zwłoki 12-letniej dziewczynki w Jeleniej Górze

Miasto zapewnia wsparcie psychologiczne

We wtorek 16 grudnia, w szkole podstawowej nr 10, w każdej klasie, na pierwszych lekcjach zaplanowano spotkania wychowawców przy wsparciu psychologów i pedagogów z terenu miasta, o czym poinformowano w oficjalnym komunikacie po spotkaniu sztabu kryzysowego.

Przewidziano także dyżury pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla nauczycieli i rodziców uczniów szkoły.

W innych jeleniogórskich szkołach również zaplanowano spotkania z psychologami i pedagogami dla uczniów. "W dniach 22-23 grudnia br., kiedy w szkołach rozpoczną się ferie świąteczne, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w swojej siedzibie w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 259 uruchomi dyżury dla osób, które w związku z dzisiejszym wydarzeniem potrzebować będą wsparcia psychologicznego" - poinformowało miasto.