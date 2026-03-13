W pobliżu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu doszło do poważnego pożaru. Jak informuje reporterka RMF FM Martyna Czerwińska, ogniem zajął się jeden z magazynów przy ul. Jutrosińskiej. Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Jak przyznał kpt. Damian Górka z Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, sytuacja została już opanowana, ale dogaszanie budynku wciąż trwa.

W akcji bierze udział dwanaście zastępów straży pożarnej. W magazynie, który najprawdopodobniej należy do szpitala, znajdowały się stare meble i wyposażenie. Tuż obok znajduje się lądolwisko dla helikopterów pogotowia lotniczego.

Służby nie odnotowały żadnych osób poszkodowanych, a ewakuacja szpitala nie była konieczna. Strażacy uznali, że nie ma zagrożenia dla placówki. Swoje mieszkania musieli jednak opuścić mieszkańcy sąsiedniego bloku przy ul. Jutrosińskiej.

Ze względu na prowadzone działania gaśnicze, w rejonie ul. Jutrosińskiej mogą występować utrudnienia w ruchu. Służby apelują o omijanie tego fragmentu miasta do czasu zakończenia akcji.