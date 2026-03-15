Sąd w Ystad zdecydował w niedzielę o areszcie dla rosyjskiego kapitana dowodzącego zajętym przez szwedzkie służby statkiem Sea Owl 1. Mężczyzna podejrzany jest o posługiwanie się fałszywą banderą Komorów. Jednostka figuruje na liście sankcyjnej kilku państw, w tym krajów Unii Europejskiej.

Szwedzka Straż Przybrzeżna zatrzymała tankowiec Sea Owl 1 niedaleko Trelleborga.

Statek jest na sankcyjnej liście UE za przewóz paliw między Rosją a Brazylią.

Marynarze otrzymują żywność od organizacji charytatywnej związanej z Kościołem luterańskim.

Sea Owl 1, płynący z Santos w Brazylii do Primorska w Rosji tankowiec o długości 228 metrów, został zatrzymany w czwartek przez szwedzką Straż Przybrzeżną i policję u wybrzeży Trelleborga.

Statek ten znajduje się na liście sankcyjnej kilku państw, w tym krajów UE, w związku z transportem produktów paliwowych między Rosją a Brazylią.

Tankowiec - z załogą składającą się z 10 Rosjan oraz 14 Indonezyjczyków - od soboty objęty jest zakazem żeglugi. Wydał go szwedzki Urząd ds. Transportu z powodu złego stanu technicznego jednostki.

W ubiegły piątek, 6 marca, szwedzkie służby zatrzymały w tym samym rejonie statek towarowy Caffa, którego kapitan, Rosjanin, również jest podejrzany o posługiwanie się fałszywą banderą Gwinei. Mężczyzna decyzją sądu przebywa w areszcie.

W obronę Rosjan włączyła się Ambasada Rosji w Sztokholmie. Oba statki pozostają zakotwiczone na morzu na południe od Trelleborga.

Organizacja charytatywna luterańskiego Kościoła Szwecji wysłała marynarzom żywność.