W miejscowości Ślęza koło Wrocławia doszło do groźnego pożaru gazu po uszkodzeniu gazociągu średniego ciśnienia. Na miejscu pracuje 13 zastępów straży pożarnej oraz pogotowie gazowe. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych, a sytuacja jest pod kontrolą służb.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Ślęza, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie Wrocławia. Jak informują służby, gaz wydobywający się z uszkodzonego gazociągu średniego ciśnienia zapalił się, powodując groźny pożar. Ogień pojawił się w bliskim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych, co wymagało natychmiastowej interwencji.

Szybka reakcja służb ratunkowych

Na miejsce skierowano aż 13 zastępów straży pożarnej, które zabezpieczyły teren i podjęły działania mające na celu opanowanie sytuacji. Równocześnie pogotowie gazowe rozpoczęło prace nad usunięciem awarii i zabezpieczeniem gazociągu. Jak podkreślają służby, gazociąg został prawdopodobnie uszkodzony podczas prowadzonych prac ziemnych.

Mimo powagi sytuacji, nie odnotowano osób poszkodowanych. Strażacy nie musieli również przeprowadzać ewakuacji mieszkańców pobliskich domów. Służby apelują jednak o zachowanie ostrożności i unikanie rejonu zdarzenia do czasu całkowitego usunięcia zagrożenia.