Kamil Sylwestrzak, były zawodnik Wisły Płock i Korony Kielce, znalazł się w centrum poważnej sprawy kryminalnej. Policja wydała oficjalny komunikat o poszukiwaniach 37-letniego byłego piłkarza, który jest podejrzany o udział w handlu narkotykami oraz kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Funkcjonariusze apelują o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu mężczyzny.

Kamil Sylwestrzak poszukiwany przez policję

Kamil Sylwestrzak, były piłkarz ekstraklasy, jest poszukiwany przez policję.

Zarzuty dotyczą wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających oraz kierowania zbrojną grupą przestępczą.

Policja ze Słubic oraz funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim poszukują Kamila Sylwestrzaka. 37-letni były piłkarz znalazł się w oficjalnym internetowym rejestrze osób poszukiwanych. Według informacji zamieszczonych na stronie poszukiwani.policja.gov.pl Sylwestrzak jest podejrzany o poważne przestępstwa związane z obrotem narkotykami oraz kierowaniem zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym.

Zgodnie z komunikatem, zarzuty wobec byłego sportowca obejmują "wprowadzanie do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej w znacznej ilości albo uczestniczenie w takim obrocie" oraz "kierowanie grupą przestępczą o charakterze zbrojnym". Policja apeluje do wszystkich osób, które mogą posiadać informacje na temat miejsca pobytu Kamila Sylwestrzaka, o kontakt z najbliższą jednostką policji.

Kariera sportowa Kamila Sylwestrzaka

Kamil Sylwestrzak urodził się w Słubicach, w województwie lubuskim. Swoją przygodę z piłką nożną rozpoczął w lokalnym klubie Odra Górzyca. Najczęściej występował na lewej stronie obrony, choć zdarzało mu się również grać na innych pozycjach defensywnych. W 2011 roku przeniósł się do Chrobrego Głogów, a następnie do Chojniczanki Chojnice.

Przełomowym momentem w jego karierze był transfer do Korony Kielce, gdzie zadebiutował w ekstraklasie. W barwach tego klubu występował w latach 2013-2016, pełniąc nawet funkcję kapitana drużyny. Po zakończeniu przygody z Koroną, przez dwa lata reprezentował Wisłę Płock. Łącznie w najwyższej klasie rozgrywkowej rozegrał 119 spotkań, zdobywając 15 bramek i notując 10 asyst.

Po opuszczeniu ekstraklasy Sylwestrzak grał jeszcze w Chojniczance oraz Starogardzie Gdańskim. Ostatnim klubem, w którym występował w sezonie 2023/24, była Moravia Morawica.

Po zakończeniu profesjonalnej kariery piłkarskiej Kamil Sylwestrzak nie odszedł od sportu. Zainteresował się sportami walki, trenując MMA oraz Muay Thai. 16 lipca tego roku skończy 38 lat.