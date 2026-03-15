Ciężko ranna kobieta

W momencie wypadku na przystanku znajdowało się kilka osób oczekujących na tramwaj. Najbardziej poszkodowana została 25-letnia kobieta, która znajdowała się najbliżej miejsca uderzenia. Z poważnymi obrażeniami została natychmiast przetransportowana do szpitala. Jej stan lekarze określają jako ciężki. Pozostałe osoby oczekujące na tramwaj nie odniosły obrażeń.

Na miejsce wypadku błyskawicznie przybyły dwa zastępy straży pożarnej, policja oraz pogotowie ratunkowe. Służby zabezpieczyły teren, udzieliły pomocy poszkodowanej i rozpoczęły czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia. Obaj kierowcy biorący udział w wypadku byli trzeźwi.

Utrudnienia w komunikacji

W wyniku wypadku zablokowana została linia tramwajowa oraz autobusowa w kierunku Matejki. Ruch tramwajów i autobusów z przystanku Bałtyk został wstrzymany, a na odcinku między Kaponierą a Rondem J. N. Jeziorańskiego uruchomiono autobus zastępczy.

Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin, do czasu zakończenia działań służb i usunięcia skutków wypadku.