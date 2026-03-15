W samym sercu Poznania doszło do poważnego wypadku drogowego. Samochód osobowy uderzył w przystanek tramwajowy Bałtyk przy ul. Bukowskiej, powodując ciężkie obrażenia u 25-letniej kobiety, która oczekiwała na tramwaj. Na miejscu pracują służby, a w rejonie zdarzenia występują poważne utrudnienia w ruchu.

  • Wypadek miał miejsce na ul. Bukowskiej, w pobliżu Targów Poznańskich.
  • Kierowca Hyundaia wjechał w Volkswagena, który następnie uderzył w wiatę przystanku tramwajowego Bałtyk.
  • Poszkodowana została 25-letnia kobieta oczekująca na tramwaj; jej stan jest ciężki.
Do groźnego wypadku doszło w niedzielne popołudnie w centrum Poznania, na ruchliwej ul. Bukowskiej, tuż obok Targów Poznańskich. Z nieustalonych jeszcze przyczyn kierowca samochodu marki Hyundai najechał na tył Volkswagena, który zatrzymał się przed nim. Siła uderzenia była na tyle duża, że Volkswagen został wypchnięty na chodnik i z impetem uderzył w wiatę przystanku tramwajowego Bałtyk.

Ciężko ranna kobieta

W momencie wypadku na przystanku znajdowało się kilka osób oczekujących na tramwaj. Najbardziej poszkodowana została 25-letnia kobieta, która znajdowała się najbliżej miejsca uderzenia. Z poważnymi obrażeniami została natychmiast przetransportowana do szpitala. Jej stan lekarze określają jako ciężki. Pozostałe osoby oczekujące na tramwaj nie odniosły obrażeń.

Na miejsce wypadku błyskawicznie przybyły dwa zastępy straży pożarnej, policja oraz pogotowie ratunkowe. Służby zabezpieczyły teren, udzieliły pomocy poszkodowanej i rozpoczęły czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia. Obaj kierowcy biorący udział w wypadku byli trzeźwi.

Utrudnienia w komunikacji

W wyniku wypadku zablokowana została linia tramwajowa oraz autobusowa w kierunku Matejki. Ruch tramwajów i autobusów z przystanku Bałtyk został wstrzymany, a na odcinku między Kaponierą a Rondem J. N. Jeziorańskiego uruchomiono autobus zastępczy.

Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin, do czasu zakończenia działań służb i usunięcia skutków wypadku.