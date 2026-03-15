W samym sercu Poznania doszło do poważnego wypadku drogowego. Samochód osobowy uderzył w przystanek tramwajowy Bałtyk przy ul. Bukowskiej, powodując ciężkie obrażenia u 25-letniej kobiety, która oczekiwała na tramwaj. Na miejscu pracują służby, a w rejonie zdarzenia występują poważne utrudnienia w ruchu.
- Wypadek miał miejsce na ul. Bukowskiej, w pobliżu Targów Poznańskich.
- Kierowca Hyundaia wjechał w Volkswagena, który następnie uderzył w wiatę przystanku tramwajowego Bałtyk.
- Poszkodowana została 25-letnia kobieta oczekująca na tramwaj; jej stan jest ciężki.
Do groźnego wypadku doszło w niedzielne popołudnie w centrum Poznania, na ruchliwej ul. Bukowskiej, tuż obok Targów Poznańskich. Z nieustalonych jeszcze przyczyn kierowca samochodu marki Hyundai najechał na tył Volkswagena, który zatrzymał się przed nim. Siła uderzenia była na tyle duża, że Volkswagen został wypchnięty na chodnik i z impetem uderzył w wiatę przystanku tramwajowego Bałtyk.