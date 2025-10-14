Studenci we Wrocławiu muszą przygotować się na wyższe opłaty za miejsca w akademikach. Zarówno Uniwersytet Wrocławski, jak i Politechnika Wrocławska podniosły ceny za pokoje w domach studenckich. Najtańsze miejsce kosztuje obecnie 630 zł, a za pokój jednoosobowy trzeba zapłacić nawet 1470 zł miesięcznie. Sprawdzamy, jak kształtują się nowe stawki i jak wygląda sytuacja z dostępnością miejsc.

Akademiki we Wrocławiu drożeją - nowe stawki na rok akademicki 2025/2026

Wrocławskie uczelnie wyższe poinformowały o podwyżkach cen za miejsca w domach studenckich. Studenci, którzy planują zamieszkać w akademiku, muszą liczyć się z wyższymi opłatami niż w ubiegłym roku. Zarówno Uniwersytet Wrocławski, jak i Politechnika Wrocławska podniosły stawki za pokoje, tłumacząc decyzję rosnącymi kosztami utrzymania.

Uniwersytet Wrocławski - ceny i dostępność miejsc

Uniwersytet Wrocławski oferuje około 2 tysiące miejsc w pięciu domach studenckich. W tym roku ceny wzrosły średnio o 7-8 procent. Najtańsze miejsce można znaleźć w pokoju dwuosobowym w Domu Studenckim Słowianka lub Parawanowiec - koszt to 690 zł miesięcznie, podczas gdy w poprzednim roku było to 630 zł. Najdroższe są pokoje jednoosobowe w popularnych akademikach Ołówek i Kredka, gdzie miesięczna opłata wynosi aż 1470 zł.

Podwyżki są pierwszymi od kilku lat - w poprzednim roku ceny pozostały bez zmian. Jak tłumaczą przedstawiciele uczelni, wzrost opłat był nieunikniony ze względu na rosnące koszty utrzymania budynków i usług.

Politechnika Wrocławska - podwyżki po raz pierwszy od 2021 roku

Podobnie sytuacja wygląda na Politechnice Wrocławskiej, gdzie również wprowadzono podwyżki - pierwsze od 2021 roku. Uczelnia dysponuje 1,5 tysiąca miejsc w domach studenckich. Najtańszy jest pokój trzyosobowy, za który trzeba zapłacić 630 zł miesięcznie. Miejsce w pokoju dwuosobowym kosztuje od 680 do 750 zł, natomiast pokój jednoosobowy to wydatek rzędu 1000-1080 zł miesięcznie.

Władze Politechniki informują, że większość miejsc dla studentów starszych roczników została przyznana już w maju. Dla studentów pierwszego roku tradycyjnie przeznaczono około 20 procent dostępnych miejsc, a zainteresowanie było bardzo duże - wpłynęło około 800 zgłoszeń.

Różnice w cenach zależne od standardu

Ceny miejsc w akademikach różnią się w zależności od standardu i lokalizacji. Najtańsze są pokoje wieloosobowe, jednak coraz więcej studentów decyduje się na pokoje jednoosobowe, które oferują większą prywatność, ale są znacznie droższe. Wysokie ceny w najpopularniejszych akademikach, takich jak Ołówek i Kredka, wynikają z ich lokalizacji oraz wyższego standardu wyposażenia.

Sytuacja na rynku mieszkaniowym we Wrocławiu

Podwyżki cen w akademikach to nie jedyny problem, z którym muszą zmierzyć się studenci. Również wynajem mieszkań na wolnym rynku staje się coraz droższy, co sprawia, że miejsca w domach studenckich są bardzo poszukiwane. Wiele osób decyduje się na akademik ze względu na niższe koszty w porównaniu z wynajmem prywatnym, mimo rosnących opłat.

Co czeka studentów w nowym roku akademickim?

Wzrost cen akademików to wyzwanie dla wielu studentów, zwłaszcza tych, którzy przyjeżdżają do Wrocławia z innych miast. Władze uczelni podkreślają, że starają się zapewnić jak najwięcej miejsc, jednak liczba chętnych przewyższa dostępność. Studenci, którzy nie otrzymali miejsca w akademiku, muszą szukać alternatyw na rynku prywatnym, gdzie ceny również nie należą do najniższych.

Podwyżki cen w akademikach we Wrocławiu stały się faktem. Studenci muszą przygotować się na wyższe opłaty, a dostępność miejsc jest ograniczona. Zarówno Uniwersytet Wrocławski, jak i Politechnika Wrocławska tłumaczą podwyżki rosnącymi kosztami utrzymania. W nowym roku akademickim walka o miejsce w domu studenckim będzie jeszcze bardziej zacięta.