120-130 milionów złotych – tyle może kosztować przebudowa Domu Studenckiego Jowita w Poznaniu. W środę ogłoszono wyniki konkursu urbanistyczno-architektonicznego, który wyłonił koncepcję modernizacji nieczynnego obecnie akademika. Zwycięski projekt przewiduje m.in. dobudowanie czterech nowych kondygnacji i stworzenie miniaturowego parku w miejscu obecnego parkingu.

/ UAM / Facebook

Po więcej aktualnych i ciekawych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Zwycięski projekt z Warszawy

W konkursie, który zorganizował poznański oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich na zlecenie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, pierwszą nagrodę przyznano warszawskiej pracowni NM Architekci. Zwycięzcy otrzymali 85 tys. zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w sprawie przygotowania dokumentacji projektowej.

Jak podkreślił przewodniczący sądu konkursowego, prof. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, projekt wyróżnił się „właściwie dobranymi proporcjami nadbudowy, a w efekcie całej bryły budynku” oraz „odważną koncepcją ukształtowania miniaturowego parku w miejscu parkingu”.

Doceniono także „bardzo dobre rozwiązania funkcjonalne części mieszkalnej” i „realność przyjętych rozwiązań projektowych w odniesieniu do budżetu inwestycji”.

Jury zaleciło jednak wprowadzenie kilku zmian w koncepcji. Ten wybór jest ważny nie tylko dla miasta Poznania. On jest ważny w ogóle dla środowiska architektonicznego, być może również konserwatorskiego – zaznaczył prof. Marciniak.

Nowy akademik – więcej miejsc i nowoczesne rozwiązania

Według wstępnych szacunków, realizacja zwycięskiej koncepcji ma kosztować od 120 do 130 milionów złotych.

Generalnie budynek nie będzie rozbierany. Zostaną na nim dobudowane kolejne kondygnacje. W latach 60. XX w., gdy projektowano Jowitę, zakładano, że będzie to budynek zdecydowanie wyższy – wyjaśnił prof. dr hab. Tadeusz Wallas, pełnomocnik rektora UAM ds. rozwoju uczelni.

Nowa Jowita ma mieć w sumie cztery dodatkowe kondygnacje mieszkalne, a wysokość obiektu sięgnie 55 metrów. W przebudowanym akademiku znajdzie się miejsce dla około 330 lokatorów w pokojach jedno- i dwuosobowych.

Jest to tylko nieznacznie więcej, ale dziś studenci oczekują tego, żeby mieszkać przede wszystkim w pokojach jednoosobowych, stąd też taka liczba mieszkańców się tam zmieści – tłumaczył prof. Wallas.





Studenci wywalczyli remont

Przypomnijmy, że pod koniec 2023 roku budynek był okupowany przez studentów, którzy sprzeciwiali się planom sprzedaży akademika. Protest zakończył się po deklaracji ówczesnego ministra nauki Dariusza Wieczorka o wsparciu finansowym dla remontu Jowity.

Uczelnia otrzymała wtedy jednorazowe zwiększenie subwencji w wysokości 500 tys. zł na konkurs architektoniczny oraz 3 mln zł na część kosztów projektu przebudowy.

Pierwotnie planowano sprzedaż budynku i budowę nowego domu studenckiego dla 400 osób. Ostatecznie, po protestach i negocjacjach, zdecydowano się na modernizację istniejącego obiektu.

Zgodnie z harmonogramem, pierwsi studenci mają wprowadzić się do zmodernizowanego akademika najpóźniej w 2030 roku.

