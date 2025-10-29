120-130 milionów złotych – tyle może kosztować przebudowa Domu Studenckiego Jowita w Poznaniu. W środę ogłoszono wyniki konkursu urbanistyczno-architektonicznego, który wyłonił koncepcję modernizacji nieczynnego obecnie akademika. Zwycięski projekt przewiduje m.in. dobudowanie czterech nowych kondygnacji i stworzenie miniaturowego parku w miejscu obecnego parkingu.
W konkursie, który zorganizował poznański oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich na zlecenie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, pierwszą nagrodę przyznano warszawskiej pracowni NM Architekci. Zwycięzcy otrzymali 85 tys. zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w sprawie przygotowania dokumentacji projektowej.
Jak podkreślił przewodniczący sądu konkursowego, prof. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, projekt wyróżnił się „właściwie dobranymi proporcjami nadbudowy, a w efekcie całej bryły budynku” oraz „odważną koncepcją ukształtowania miniaturowego parku w miejscu parkingu”.
Doceniono także „bardzo dobre rozwiązania funkcjonalne części mieszkalnej” i „realność przyjętych rozwiązań projektowych w odniesieniu do budżetu inwestycji”.
Jury zaleciło jednak wprowadzenie kilku zmian w koncepcji. Ten wybór jest ważny nie tylko dla miasta Poznania. On jest ważny w ogóle dla środowiska architektonicznego, być może również konserwatorskiego – zaznaczył prof. Marciniak.
Według wstępnych szacunków, realizacja zwycięskiej koncepcji ma kosztować od 120 do 130 milionów złotych.
Generalnie budynek nie będzie rozbierany. Zostaną na nim dobudowane kolejne kondygnacje. W latach 60. XX w., gdy projektowano Jowitę, zakładano, że będzie to budynek zdecydowanie wyższy – wyjaśnił prof. dr hab. Tadeusz Wallas, pełnomocnik rektora UAM ds. rozwoju uczelni.
Nowa Jowita ma mieć w sumie cztery dodatkowe kondygnacje mieszkalne, a wysokość obiektu sięgnie 55 metrów. W przebudowanym akademiku znajdzie się miejsce dla około 330 lokatorów w pokojach jedno- i dwuosobowych.
Jest to tylko nieznacznie więcej, ale dziś studenci oczekują tego, żeby mieszkać przede wszystkim w pokojach jednoosobowych, stąd też taka liczba mieszkańców się tam zmieści – tłumaczył prof. Wallas.
Przypomnijmy, że pod koniec 2023 roku budynek był okupowany przez studentów, którzy sprzeciwiali się planom sprzedaży akademika. Protest zakończył się po deklaracji ówczesnego ministra nauki Dariusza Wieczorka o wsparciu finansowym dla remontu Jowity.
Uczelnia otrzymała wtedy jednorazowe zwiększenie subwencji w wysokości 500 tys. zł na konkurs architektoniczny oraz 3 mln zł na część kosztów projektu przebudowy.
Pierwotnie planowano sprzedaż budynku i budowę nowego domu studenckiego dla 400 osób. Ostatecznie, po protestach i negocjacjach, zdecydowano się na modernizację istniejącego obiektu.
Zgodnie z harmonogramem, pierwsi studenci mają wprowadzić się do zmodernizowanego akademika najpóźniej w 2030 roku.