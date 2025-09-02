Sytuacja finansowa parków narodowych pogarsza się z powodu rosnących kosztów utrzymania, które przewyższają wzrost przychodów. W przyszłym roku 22 z 23 parków narodowych ma osiągnąć stratę netto. Ich sytuację mogą polepszyć przepisy ustawy, która obecnie jest na etapie uzgodnień międzyresortowych - informuje we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna".

Sytuacja finansowa parków narodowych ma się poprawić dzięki zmianom w przepisach / Shutterstock

Tylko jeden park z dodatnim wynikiem

Według prognoz, sytuacja finansowa parków narodowych w Polsce pogorszy się w 2026 roku. Koszty ich funkcjonowania mają wzrosnąć o 14,9 proc., podczas gdy przychody zwiększą się jedynie o 13,6 proc. To efekt m.in. rosnących wynagrodzeń, wyższych cen energii oraz kosztów materiałów niezbędnych do rozbudowy i utrzymania infrastruktury. Dodatkowo, parki muszą liczyć się z większą amortyzacją środków trwałych.

Z 23 parków narodowych w Polsce, jedynie Pieniński Park Narodowy ma szansę zakończyć 2026 rok z dodatnim wynikiem finansowym netto, który ma wynieść 657 tys. zł. Najtrudniejsza sytuacja czeka Kampinoski Park Narodowy - jego prognozowany wynik netto to aż -8,3 mln zł.

Dotacje nie wystarczą na pensje

Projekt ustawy budżetowej przewiduje, że przychody z dotacji i subwencji z budżetu państwa nie pokryją nawet kosztów wynagrodzeń i uposażenia pracowników w aż 13 z 23 parków narodowych. To oznacza, że wiele placówek będzie zmuszonych szukać dodatkowych źródeł finansowania lub ograniczać wydatki.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt ustawy, który ma częściowo rozwiązać problem niedofinansowania parków narodowych. Zgodnie z propozycją, Lasy Państwowe miałyby przekazywać część swoich przychodów Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań przez parki narodowe oraz inne instytucje zajmujące się ochroną środowiska.