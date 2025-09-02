W środę rozpoczną się roboty drogowe związane z przebudową skrzyżowania ul. Czarny Dwór i al. Jana Pawła II na gdańskiej Zaspie – poinformowała Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. To często uczęszczana trasa łącząca kilka dzielnic miasta z m.in. Tunelem pod Martwą Wisłą. Sprawdź utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu.

/ fot. Piotr Wittman/gdansk.pl /

Prace związane z przebudową skrzyżowania ul. Czarny Dwór i al. Jana Pawła II rozpoczną się w środę rano.

"Planowane jest zwężenie prawego pasa ul. Czarny Dwór w kierunku Brzeźna. Kierowcy nadal będą korzystać z jednego pasa ruchu w każdym kierunku. W najbliższym czasie wykonywane będą fundamenty pod nowe sygnalizatory i prowadzone będą roboty związane z budową prawoskrętu" - tłumaczy przedstawicielka DRMG Aneta Niezgoda.

W ramach zadania na wspomnianym odcinku zostanie sfrezowana nawierzchnia, a w jej miejscu ułożone zostaną nowe warstwy masy bitumicznej.

Ponadto przebudowane zostanie samo skrzyżowanie ul. Czarny Dwór z al. Jana Pawła II. Wydłużone zostaną też prawoskręty na ul. Czarny Dwór od strony Przymorza i Brzeźna.

/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska /












