Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie przygotował szereg zmian, które ułatwią mieszkańcom i turystom poruszanie się po stolicy w czasie majowego wypoczynku. Już w nocy z 30 kwietnia na 1 maja, uruchomione zostaną nocne kursy metra.

Zmiany w komunikacji miejskiej w Warszawie (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

W czwartek, 1 maja, autobusy będą kursowały według świątecznego rozkładu jazdy. Zmiany dotkną również linii 193 i 527, dla których wprowadzony zostanie specjalny rozkład jazdy, natomiast linie 126 i 160 zostaną tymczasowo zawieszone. Metro również będzie funkcjonować w trybie świątecznym, z dodatkowymi kursami nocnymi.

To nie wszystko, bo 1 maja startuje również 16. sezon Warszawskich Linii Turystycznych. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć stolicę z innej perspektywy, korzystając z przejazdów zabytkowymi tramwajami i autobusami, a także z rejsów po Wiśle czy wycieczki statkiem do Serocka. Dla miłośników kolejek, rusza również podwarszawska kolejka wąskotorowa.

W piątek, 2 maja, nastąpią kolejne zmiany - obowiązywać będzie sobotni rozkład jazdy. Większość środków transportu, w tym metro, tramwaje i autobusy, będzie kursować w zwolnionym rytmie, ale dla wybranych linii (m.in. 120, 140, 145, 150, 178, 186, 190, 193, 197, 500, 502, 509, 520, 521, 523, 525, 527, 705, 709, 719, 735, 739, 742, 743, L13, L14 i L15) ZTM wprowadzi rozkłady specjalne.

W sobotę, 3 maja, z okazji narodowego święta Trzeciego Maja, komunikacja miejska będzie funkcjonować według świątecznego rozkładu jazdy. Podobnie jak w pierwszy dzień majówki, zawieszone zostaną linie 126 i 160, a linie 193 i 527 będą kursować według specjalnych rozkładów. Metro również dostosuje się do świątecznego rytmu, z dodatkowymi kursami nocnymi.

Niedziela, 4 maja, zamyka długi weekend majowy, przynosząc standardowy świąteczny rozkład jazdy z niewielkimi zmianami dla linii 160, 193 i 527.