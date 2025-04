Przed nami kolejna okazja do przedłużenia weekendu. Wzięcie urlopu 2 maja wydłuży nam czas wypoczynku majówkowego do czterech dni. Urlop w przypadku niektórych pracowników nie będzie konieczny - pracodawcy mogą odgórnie zarządzić tego dnia wolne za przypadające w sobotę Święto Narodowe Trzeciego Maja.

Wykorzystując jeden dzień urlopu można uzyskać znacznie dłuższy wypoczynek / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Już na początku maja nadarzy się pierwsza okazja do wydłużenia wolnego. Wystarczy wziąć urlop w piątek 2 maja.

Kolejne długie weekendy zaplanować można w czerwcu i listopadzie.

Pracownicy mogą liczyć na dodatkowy dzień wolny, jeśli święto wypada w sobotę.

W sierpniu trzydniowy odpoczynek zapewnią święta przypadające w piątek 15 sierpnia.

Przypominamy: liczba dni urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy.

Kiedy długie weekendy w 2025 roku?

Najbliższa okazja do wydłużenia wolnego czasu nadarzy się już na początku maja. Wzięcie jednego dnia urlopu w piątek 2 maja umożliwi cieszenie się czterodniową majówką - od 1 do 4 maja. To idealna okazja, by odpocząć po zimie i naładować baterie na resztę wiosny.

W tym roku czterodniowe tzw. długie weekendy można jeszcze zaplanować w czerwcu i listopadzie. Za każdym razem potrzebne jest wykorzystanie jednego dnia urlopu: w piątek 20 czerwca - po Bożym Ciele; w poniedziałek 10 listopada - przed Narodowym Świętem Niepodległości.

Kiedy na dłuższy urlop w 2025 roku? / Mateusz Krymski / PAP

Dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę

Zgodnie z Kodeksem pracy, jeśli święto przypada w sobotę, pracownik ma prawo do dodatkowego dnia wolnego w terminie uzgodnionym z pracodawcą. A to oznacza, że majówka od 1 do 4 maja będzie możliwa także bez wykorzystywania urlopu, pod warunkiem, że pracodawca zgodzi się na dzień wolny w piątek 2 maja za przypadające w sobotę Święto Narodowe Trzeciego Maja.

Podobnie będzie w listopadzie, jeśli za przypadający na sobotę dzień Wszystkich Świętych pracownik będzie miał wolne w poprzedzający piątek lub w następujący poniedziałek.

Trzy dni wolnego bez wykorzystywania urlopu pracownicy będą mieli od 15 do 17 sierpnia, ze względu na przypadające w piątek Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

Przepisy dotyczące urlopu wypoczynkowego

Przypominamy, że liczba dni urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy. Pracownicy zatrudnieni krócej niż 10 lat mogą liczyć na 20 dni urlopu, natomiast ci z dłuższym stażem - na 26 dni.

Dodatkowo, pracownicy mają do dyspozycji cztery dni urlopu na żądanie.