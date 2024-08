Sprzątanie Warszawy

Jak dowiedziała się reporterka RMF FM Anna Zakrzewska, kilkadziesiąt domów w okolicach Dolinki Służewieckiej jest zagrożonych zalaniem. Przecieka tam wał przeciwpowodziowy.

Mł. bryg. Michał Konopka z warszawskiej straży pożarnej przekazał, że najintensywniejsze działania straż pożarna prowadzi w okolicach ul. Arbuzowej, gdzie wylał Potok Służewiecki i zagrożone są domy jednorodzinne. Tu układamy worki z piachem, żeby je zabezpieczyć - podał Konopka.

Na szczęście, po godz. 12 woda w potoku zaczęła stopniowo opadać.

W warszawskim centrum handlowym Sadyba Best Mall doszło do rozszczelnienia dachu (wcześniej pojawiła się informacja ze dach się zawalił). Woda dostała się do środka galerii, trzeba więc było ją zamknąć. W Sadyba Best Mall znajduje się wiele sklepów i kino. Zalany jest również garaż centrum.

Zamknięte centrum handlowe na Sadybie. / Anna Zakrzewska / RMF FM

W związku z deszczami w Warszawie od godz. 2 w nocy działał sztab kryzysowy. w tej chwili trwa akcja tam, gdzie konieczne jest przede wszystkim wypompowanie wody - powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Ponowił również apel o korzystanie z komunikacji miejskiej. Komunikacja szynowa działa bez zarzutu - podkreślił.

Trzaskowski zaznaczył, że trudna sytuacja jest jeszcze m.in. na Bródnie i Ursusie. Po opanowaniu sytuacji przystępujemy do sprzątania miasta - powiedział.

W czasie konferencji prezydent stolicy został zapytany, co zastało zrobione od ubiegłego roku - wówczas trasa też została zalana, a poszczególne instytucje i podmioty przerzucały się nawzajem odpowiedzialnością.

Tym razem nie będzie przerzucania odpowiedzialności, tylko będziemy razem współpracować - oświadczył Trzaskowski. Przyznał, że co prawda trasa S8 nie jest drogą miejska, jednak miasto gotowe jest do współpracy.

Dzisiaj koordynacja i współpraca będzie się układała dużo, dużo lepiej - dlatego, że nie będzie przerzucania odpowiedzialnością. Będzie pełna współpraca - zapewnił Trzaskowski i przyznał, że m.in. należy przebudować kolektor.

Takiej nawałnicy w Warszawie nie było już dawno

Po poniedziałkowej nawałnicy, która przeszła nad Warszawą, zamknięty został Park Wilanowski.

Skutki nawałnicy odczuli w poniedziałek też pasażerowie linii lotniczych. Na kilkanaście minut, wstrzymane były starty i lądowania samolotów na lotnisku Chopina. Częściowo nieczynny był też terminal pasażerski.

We wtorek starty i lądowania samolotów na warszawskim Lotnisku Chopina odbywają się bez większych utrudnień; także odprawy pasażerów przebiegają normalnie - poinformowała rzeczniczka portu lotniczego Anna Dermo.

W czasie burz trzy osoby zostały poszkodowane. Jedna z tych osób to mężczyzna znajdujący się obok dźwigu budowlanego, w który w Warszawie uderzył piorun. Rannych jest też dwóch druhów Ochotniczej Straży Pożarnej. Pierwszy z nich wieczorem doznał urazu głowy w miejscowości Gorzyce Wielkie w powiecie ostrowskim. Drugi interweniował w Ostrowie Wielkopolskim i ma uraz ręki.

Prognoza na wtorek

Deszcz i burze we wtorek przesunęły się z centrum Polski w kierunku Lubelszczyzny.

We wtorek na Mazowszu, Podlasiu i Lubelszczyźnie prognozowana suma opadów sięga do 40 mm, punktowo do 70 mm; w Karpatach do 30 mm. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 23 st. C do 27 st. C, cieplej tylko południowym wschodzie: od 28 st. C do 30 st. C, a chłodniej na wybrzeżu i na Podhalu: od 20 st. C do 22 st. C. Wiatr będzie słaby, z kierunków wschodnich. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 75 km/godz.

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze. Bez opadów tylko na krańcach południowo-wschodnich. Prognozowana suma opadów do 20 mm, a na północnym wschodzie do 30 mm. Na południu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 500 metrów.