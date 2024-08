Ulewa w Warszawie / Fot. Michał Dobrołowicz / RMF FM

Zawalone dachy i ewakuacja pracowników

Do uszkodzenia dachu hali na terenie centrum logistycznego doszło w miejscowości Chlebnia w powiecie grodziskim pod Warszawą. Dach hali został też uszkodzony w miejscowości Natolin. Na chwilę obecną nie ma żadnej informacji o osobach poszkodowanych - poinformował asp. Krzysztof Stefaniak z grodziskiej straży pożarnej.



Rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Karol Kierzkowski poinformował, że miejsce zdarzenia zostało w całości przeszukane i nikogo nie znaleziono. Uszkodzona część obiektu została wyłączona z użytkowania. W kulminacyjnym momencie w zdarzeniu udział brało 100 strażaków i 25 samochodów - podał Kierzkowski.



Wcześniej oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim asp. Krzysztof Stefaniak przekazał, że informację o zdarzeniu przy ul. Logistycznej strażacy otrzymali około godz. 13.25.

Strażackie interwencje

"Wpłynęło zgłoszenie do stanowiska kierowania o uszkodzonym dachu hali magazynowej. Przybyłe na miejsce zastępy strażaków przystąpiły do działań" - podał Stefaniak.W chwili zdarzenia na miejscu pracowało ponad 400 osób. W działaniach uczestniczyło 80 strażaków i 18 jednostek, w tym grupa poszukiwawczo-ratownicza oraz sekcja medyczna PSP z Warszawy.

Prawie 200 razy interweniowali już dzisiaj strażacy w Warszawie po ulewie i burzy, która przeszła nad stolicą.

Do poważnego zdarzenia doszło też na stołecznym Targówku - tam piorun uderzył w pracownika na placu budowy. Mężczyzna trafił do szpitala.

Na Pradze Południe woda wdarła się do zakładu krawieckiego.

IMGW wydało ostrzeżenia najwyższego, trzeciego stopnia przed intensywnym deszczem z burzami dla centralnej Polski. Będą one obowiązywać co najmniej do jutra do godz. 10.00.



Ponad dwa tysiące razy interweniowali już dziś strażacy, którzy usuwają skutki burz, silnego wiatru i opadów deszczu, które przechodzą nad Polską. Najwięcej zgłoszeń odnotowano w Wielkopolsce i na Mazowszu.



ZOBACZ MAPY POGODOWE Z BURZAMI I DESZCZEM: