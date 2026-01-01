Za nami pierwsza uroczysta zmiana flagi powiewającej nad Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Taka ceremonia będzie się odbywać w każdą sobotę. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował, że flagi trafią m.in. do szkół, służb oraz do instytucji państwowych w całej Polsce.

Uroczysta zmiana flagi nad Pałacem Prezydenckim / Marek Borawski/KPRM /

Kancelaria Prezydenta RP przekazała, że ceremonia będzie się odbywać w każdą sobotę o 11.45. Kolejna czeka nas zatem już 3 stycznia.

W komunikacie KPRP podkreślono, że flaga narodowa jest jednym z najważniejszych znaków polskiej państwowości. Zaznaczono, że dla Polaków biało-czerwone barwy nigdy nie były jedynie elementem ceremonialnym, lecz znakiem trwania narodu i Rzeczypospolitej także w okresach, gdy państwo nie mogło istnieć w sensie formalnym.