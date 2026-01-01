Za nami pierwsza uroczysta zmiana flagi powiewającej nad Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Taka ceremonia będzie się odbywać w każdą sobotę. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował, że flagi trafią m.in. do szkół, służb oraz do instytucji państwowych w całej Polsce.

Zobacz również:

Kancelaria Prezydenta RP przekazała, że ceremonia będzie się odbywać w każdą sobotę o 11.45. Kolejna czeka nas zatem już 3 stycznia. 

W komunikacie KPRP podkreślono, że flaga narodowa jest jednym z najważniejszych znaków polskiej państwowości. Zaznaczono, że dla Polaków biało-czerwone barwy nigdy nie były jedynie elementem ceremonialnym, lecz znakiem trwania narodu i Rzeczypospolitej także w okresach, gdy państwo nie mogło istnieć w sensie formalnym.

"Dziś po raz pierwszy odbył się uroczysty ceremoniał zmiany i złożenia flagi, która powiewa nad Pałacem Prezydenckim. To znak szacunku dla naszych barw i wspólnoty. Flagi będą trafiały do wspólnot lokalnych w całej Polsce" - napisał w mediach społecznościowych Paweł Szefernaker - szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego. 

Po zakończonej uroczystości Szefernaker wyjaśnił, że 2 maja (w dniu Święta Flagi) zebrane flagi zostaną przekazane szkołom.

Pierwsze 16 flag trafi do 16 szkół z 16 województw - zaznaczył.

Kolejne flagi trafią do obywateli Polski przebywających zarówno w kraju, jak i zagranicą. 

Zobacz również:

Karol Nawrocki wprowadza nowy zwyczaj w pałacu. "W każdą sobotę o 12"