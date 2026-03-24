Policjanci z Piaseczna zatrzymali 40-letnią obywatelkę Ukrainy, która od 2024 roku była poszukiwana przez ukraiński wymiar sprawiedliwości za poważne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu. Kobieta wpadła w ręce mundurowych podczas interwencji w jednym z domów na terenie miasta.

Policja zatrzymała 40-letnią Ukrainkę, poszukiwaną od 2024 r. przez tamtejszy wymiar sprawiedliwości

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji z Piaseczna (woj. mazowieckie) zostali wezwani do jednego z domów na terenie miasta po zgłoszeniu dotyczącym rzekomej głośnej imprezy. Na miejscu nie potwierdzili jednak żadnych zakłóceń porządku.

Podczas rutynowej kontroli okazało się, że jedna z obecnych osób - 40-letnia kobieta - figuruje w policyjnych bazach jako poszukiwana na podstawie czerwonej noty Interpolu.

"Policjanci nie potwierdzili co prawda żadnej imprezy, natomiast sprawdzenie w policyjnym systemie informacyjnym wykazało, że 40-letnia kobieta, którą policjanci zastali na miejscu, jest poszukiwana na podstawie czerwonej noty Interpolu. Wpis przy nazwisku poszukiwanej kobiety pojawił się w czerwcu 2024 roku" - informuje podkom. Magdalena Gąsowska, rzecznik prasowa piaseczyńskiej policji.

Deportacja do Ukrainy

40-latka jest poszukiwana za poważne przestępstwo popełnione na terenie Ukrainy i ma do odbycia karę siedmiu lat pozbawienia wolności. Po zatrzymaniu spędziła noc w policyjnej celi.

W najbliższym czasie zostanie deportowana do swojego kraju.

Czerwona nota Interpolu oznacza, że dana osoba jest poszukiwana na terenie 196 krajów członkowskich tej organizacji. Na listę trafiają osoby ścigane za najpoważniejsze przestępstwa, takie jak rozboje, zabójstwa, oszustwa czy handel narkotykami.