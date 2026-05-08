Premier Słowacji Robert Fico udał się do Moskwy na spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem - poinformowały w piątek słowackie media. Specjalny samolot z szefem słowackiego rządu planowo wyląduje na lotnisku Wnukowo pod Moskwą o godzinie 17:30 czasu lokalnego (16:30 w Polsce).

Trasa przelotu omija kraje bałtyckie i Polskę, które odmówiły zgody na przelot słowackiego samolotu. Maszyna wybrała trasę nad Czechami, Niemcami oraz krajami skandynawskimi.

To nie pierwsza taka podróż Ficy do Rosji. Rok temu premier Słowacji również udał się do Moskwy z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej, jednak wówczas także nie otrzymał zgody na przelot nad krajami bałtyckimi. Jego wizyta spotkała się wtedy z ostrą krytyką ze strony Unii Europejskiej.

Podczas obecnej wizyty Fico ma spotkać się z Władimirem Putinem, ale - jak podkreślił - nie zamierza uczestniczyć w corocznej paradzie wojskowej na Placu Czerwonym. Premier planuje natomiast złożyć kwiaty na grobie Nieznanego Żołnierza.

Fico tłumaczy swoją podróż do Rosji chęcią oddania hołdu ofiarom II wojny światowej. Wcześniej odwiedził już były nazistowski obóz koncentracyjny w Dachau w Niemczech, a w czerwcu planuje udział w uroczystościach upamiętniających lądowanie aliantów w Normandii.