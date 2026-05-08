Według wstępnych informacji, na terenie firmy zajmującej się unieszkodliwianiem odpadów zapaliła się maszyna do ich sortowania i składowane na zewnątrz budynku śmieci. Strażacy zabezpieczają znajdujące się w pobliżu zbiorniki z cieczami oleistymi.

Pożar w gdańskim porcie / KW PSP w Gdańsku /

Przed godziną 14:00 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze na terenie firmy Port Service.

Na miejsce skierowano 11 zastępów straży pożarnej, w sumie około 30 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej oraz Portowej Straży Pożarnej "Florian".

Ze wstępnych ustaleń wynika, że ogniem objęta została maszyna do sortowania odpadów oraz składowane na zewnątrz budynku śmieci.

Działania gaśnicze nadal trwają i koncentrują się na podawaniu prądów wody w natarciu na palącą się maszynę oraz w obronie na zbiorniki zawierające ciecze oleiste.

Pożar został zlokalizowany i się nie rozprzestrzenia.