W ośmiu pytaniach losowanych podczas egzaminów były błędy - poinformowało Ministerstwo Infrastruktury. Resort przekazał, że zidentyfikowano 21 osób, które w związku z tym mogły zostać poszkodowane. Cały katalog, z którego losowane są pytania podczas egzaminu, liczy 3505 pozycji.

Zdjęcie poglądowe / ARKADIUSZ ZIOLEK / East News

Błędy w pytaniach na prawo jazdy

Systemy teleinformatyczne Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego zawierały pytania egzaminacyjne, które wzbudziły wątpliwości pod względem ich zgodności z aktualnymi przepisami - przekazał w poniedziałek resort infrastruktury. Nieprawidłowości odkryto w wyniku analizy przeprowadzonej przez odpowiednią komisję zajmującą się pytaniami egzaminacyjnymi na prawo jazdy.

"W 8 pytaniach (na 3505 w katalogu pytań losowanych podczas egzaminów) potwierdzono występowanie błędów. Wadliwe pytania zostały niezwłocznie wycofane z systemu, co oznacza, że nie są losowane podczas egzaminów teoretycznych dla kandydatów na kierowców" - zapewniono w komunikacie Ministerstwa Infrastruktury.

21 kandydatów mogło zostać poszkodowanych

Wskazano, że na w całym kraju zidentyfikowano 21 osób, które mogły zostać poszkodowane w wyniku zaistniałej sytuacji.

"Są to kandydaci, którzy uzyskaliby pozytywny wynik egzaminu, gdyby poprawne odpowiedzi zostały im uznane. Osoby te zostaną indywidualnie powiadomione o dalszym sposobie postępowania" - zaznaczyło ministerstwo.

Resort przyznał, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. "Komisja szczegółowo analizuje tę sytuację i dołoży wszelkich starań, aby się ona nie powtórzyła" - podkreślono.

Klimczak: Potrzebne są zmiany systemowe

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak pytany na poniedziałkowej konferencji prasowej o tę sprawę stwierdził, że potrzebne są tu zmiany systemowe.

Zleciłem wiceministrowi odpowiedzialnemu za ten obszar (...) oprócz szczegółowego wyjaśnienia tej kwestii tak, aby sytuacja osób, które przystępują do egzaminu, była jasna, czytelna i stabilna, także prace nad zmianami legislacyjnymi, zmianami prawnymi - powiedział Klimczak.

Wyjaśnił, że chodzi o to, aby specjalna komisja, która odpowiada za przygotowanie, weryfikowanie i rekomendowanie pytań na egzaminy na różne kategorie prawa jazdy, "miała solidne podstawy do dobrej, bezbłędnej pracy".

Komisja działa niezależnie, natomiast w moim przekonaniu warto ją wesprzeć - dać jej odpowiednie narzędzia tak, żeby mogła w taki sposób pracować, aby więcej nie pojawiły się błędne, niewłaściwe pytania (na egzaminie), (...) kiedy wchodzą w życie nowe przepisy - poinformował minister.

Klimczak przyznał też, że ta sytuacja nie powinna się zdarzyć, szczególnie że egzamin na prawo jazdy jest egzaminem państwowym.