Nieznany sprawca miał w Wiskitkach - używając cegły lub kostki brukowej - uśmiercić jeża. Policja z Mazowsza apeluje do świadków o pomoc w ustaleniu tożsamości sprawcy i wyjaśnieniu okoliczności tego okrutnego czynu.

Sprawa została nagłośniona przez radnego Wrocławia, biologa Roberta Maślaka, który poinformował, że kilka dni temu w Wiskitkach nieznany sprawca zabił jeża, uderzając go cegłą lub kostką brukową. Według relacji, zwierzę zostało potraktowane w wyjątkowo okrutny sposób.

Do zdarzenia miało dojść w Wiskitkach między ulicami Tadeusza Kościuszki i ul. Armii Krajowej.

Zgłoszenie dotyczące tego incydentu wpłynęło do policji za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzielnicowy z Wiskitek sprawdza czy na miejscu zdarzenia był monitoring - przekazała sierż. szt. Monika Michalczyk z żyrardowskiej policji.

Świadkowie poszukiwani

Policja apeluje do wszystkich osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat tego zdarzenia lub widziały coś podejrzanego w okolicach ulic Kościuszki i Armii Krajowej, o pilny kontakt z prowadzącym postępowanie pod numerem telefonu 506-905-573.

Przypomnijmy, że znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem i podlega surowym karom. Policja podkreśla, że każda, nawet najmniejsza informacja, może okazać się kluczowa dla rozwiązania tej sprawy.