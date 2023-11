Prawie 400 mln zł będzie kosztowała modernizacja Sali Kongresowej w Warszawie. Zamknięta od dziewięciu lat część Pałacu Kultury i Nauki wreszcie zostanie przebudowana. Tylko w RMF24 prezentujemy, jak Kongresowa, w której występowali Rolling Stones czy Elton John, będzie się prezentować po modernizacji.

Tak będzie wyglądać Sala Kongresowa w Warszawie po remoncie (materiały prasowe) /

Trzy lata potrwa m.in. dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych oraz przebudowa pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Umowę z wykonawcą miasto podpisze w czwartek 9 listopada.

Zobacz, jak Sala Kongresowa Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie będzie wyglądać po remoncie Piotr Szydłowski / RMF FM

Kompleksowa modernizacja Sali Kongresowej z całym zapleczem za niemal 400 mln zł

Remont Sali Kongresowej ma już sporą historię. Rozpoczął się w 2014 r. ale wykonawca wybrany wówczas do przeprowadzenia robót zbankrutował i prace przerwano. Cztery lata później podjęto decyzję o adaptacji sali na nowoczesną przestrzeń koncertową, co wymagało znacznie większych środków.

Wizualizacja Sali Kongresowej po remoncie / Materiały prasowe

Rada Warszawy przyznała fundusze na realizację inwestycji i w 2019 r. rozstrzygnięto przetarg na opracowanie projektu modernizacji. Na projekt znów zabrakło pieniędzy.

W tym roku Rada Warszawy dołożyła brakującą kwotę i ogłoszono kolejny przetarg. W efekcie sala zostanie zmodernizowana przez firmę Adamietz za ponad 393 mln zł.

To kompleksowa modernizacja Sali Kongresowej z całym zapleczem, a więc wszystkich sal konferencyjnych, sanitariatów i dodatkowych pomieszczeń, np. klub, który znajduje się w piwnicach sali - wyjaśnia prezes PKiN Rafał Krzemień w rozmowie z dziennikarką RMF FM.

Wizualizacja Sali Kongresowej po remoncie / Materiały prasowe

Sala będzie bezpieczna pod względem przeciwpożarowym i to jest jeden z najistotniejszych elementów modernizacji tego kompleksu. Z drugiej strony, prace są związane z dostosowaniem obiektu dla osób z niepełnosprawnościami. Kiedy sala była oddawana do użytku kilkadziesiąt lat temu, nikt o tym nie myślał.

Powstanie kilka nowych klatek schodowych i kilka wind oraz nowe sanitariaty.

To, co jest najważniejsze, Sala Kongresowa będzie po tej modernizacji nowoczesnym obiektem z nowoczesną akustyką, ale będzie wyglądała tak, jak w momencie oddania do użytku - tłumaczy nam Rafał Krzemień.

/ Materiały prasowe

Zachowany zostanie oryginalny, historyczny wygląd, bo wszystkie prace będą wykonywane pod nadzorem konserwatora zabytków. Dla osób, które pamiętają to miejsce, na pierwszy rzut oka niewiele się zmieni.

Różnice oczywiście będzie widać, bo wszystko zostanie odnowione, ale technologie, które zastosujemy, dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz te użyteczne, dotyczące nagłośnienia, akustyki i inne urządzenia będą zupełnie nowe, więc będziemy mieć nowoczesną salę z tradycyjnym, historycznym wyglądem - podkreśla Rafał Krzemień.

Nowa Sala Kongresowa umożliwi organizowanie "różnorodnych imprez na światowym poziomie"

Planowany zakres prac obejmie kompleksową modernizację Sali Kongresowej wraz z zapleczem technicznym, sanitarnym, konferencyjnym i gastronomicznym.

"Sala Kongresowa będzie wielofunkcyjnym obiektem wyposażonym w nowoczesne zaplecze, pozwalającym na organizacje różnorodnych imprez na światowym poziomie. Celem prac jest rewitalizacja i modernizacja obiektu, która umożliwi realizacje kongresów, konferencji, koncertów muzyki rozrywkowej i klasycznej, spektakli teatralnych i baletowych oraz innych imprez o charakterze widowiskowym. Modernizacja obiektu pozwoli na zastosowanie nowoczesnych systemów bezpieczeństwa, urządzeń technik audiowizualnych, mechaniki scenicznej oraz oświetlenia" - czytamy w komunikacie PKiN.

/ Materiały prasowe

Zmodernizowane zostaną również instalacje przeciwpożarowe, w tym: tryskaczowa, zraszaczowa, system DSO, SAP i GEMOS, system klap i bram pożarowych, system wentylacji pożarowej, kurtyny pożarowe, kurtyna dymowa sceny oraz oświetlenia ewakuacyjne sali i klatek schodowych.

Przeprowadzone zostaną ponadto roboty budowlane oraz konserwatorsko-restauratorskie sali widowiskowej, kondygnacji 1, 2 i 3. Zamontowane zostaną nowe fotele, bankietki, stroponteny i inne elementy wyposażenia. Obiekt stanie się w pełni dostępny dla osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych.

/ Materiały prasowe

Kuluary Sali Kongresowej zachowają swój komunikacyjny charakter, a po modernizacji będą wykorzystywane jako powierzchnie wystawiennicze i cateringowe. Sale konferencyjne wyposażone zostaną w technologie umożliwiające wykorzystanie ich jako pełnowymiarowych pomieszczeń multimedialnych, działających samodzielnie lub w połączeniu z Salą Kongresową.

Zakres robót modernizacyjnych obejmuje również dźwigi osobowe, strychy i pomieszczenia na poziomie piwnic.

Po remoncie zmniejszy się liczba miejsc w Sali Kongresowej. Dotychczas było ich ok. 2800, po przebudowie sala pomieści ok. 2600. Obok głównej sali znajdują się dwie mniejsze: Mickiewicza i Puszkina. Jest też 12 saloników i pomieszczenia dla VIP-ów.

W okresie PRL w Sali Kongresowej odbywały się zjazdy PZPR i spotkania partyjne. Później w sali występowali m.in. Elton John, Marlena Dietrich czy zespół The Rolling Stones.