Pożar w Gdańsku: Hala stanęła w płomieniach Opracowanie: Tadeusz Węsierski 10 minut temu W hali o powierzchni 200 m kw. przy ul. Marynarki Polskiej w Gdańsku wybuchł pożar. Walczy z nim 7 zastępów straży pożarnej - informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Ogień nie jest opanowany. Zobacz również: Atak zimy na Pomorzu. Zasypanych wiele dróg, jest apel policji Dramatyczne chwile na promie. "Bryza" wypłynęła po pacjenta z podejrzeniem zawału Akcja służb w Lęborku. 35-latek zabarykadował się w mieszkaniu z kobietą O północy linie alarmowe rozgrzane do czerwoności. Operatorzy apelują: Nie blokujcie numeru 112 Więcej informacji wkrótce.