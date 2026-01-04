Policjanci ze Szczecina zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy w jednym ze sklepów odpalili fajerwerki, by odwrócić uwagę ochrony i dokonać kradzieży. Ich nieodpowiedzialne zachowanie zostało zarejestrowane przez kamerę monitoringu.

Fragment z nagrania zarejestrowanego przez sklepowy monitoring / zachodniopomorska policja /

Do zdarzenia, o którym informują szczecińscy policjanci, doszło wieczorem w przeddzień sylwestra. Dwóch mężczyzn w wieku 33 i 44 lat postanowiło wykorzystać fajerwerki, by wywołać zamieszanie w sklepie.

W tym czasie jeden z nich ukradł kontroler do gier o wartości 119 złotych. Po wszystkim sprawcy szybko opuścili miejsce zdarzenia, odjeżdżając autem.

Całe zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu, a nagranie udostępniła na YouTube zachodniopomorska policja.

Wideo youtube

Szybko wpadli w ręce policji

Funkcjonariusze błyskawicznie ustalili tożsamość sprawców i zatrzymali ich już następnego dnia. Okazało się, że jeden z mężczyzn - 44-latek - był już wcześniej karany za przestępstwa przeciwko mieniu.

Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży zuchwałej, zniszczenia mienia o wartości co najmniej 50 tysięcy złotych oraz narażenia innych osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Prokurator zdecydował o objęciu ich policyjnym dozorem, zakazem zbliżania się do sklepu oraz zakazem opuszczania kraju.

Policja przypomina, że używanie materiałów pirotechnicznych w miejscach publicznych jest nie tylko nieodpowiedzialne, ale i niebezpieczne.