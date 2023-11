Policjanci zatrzymali 64 osoby podejrzewane o posiadanie i rozpowszechnianie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Jest wśród nich mężczyzna, który robił zdjęcia i filmy z nagimi dziećmi i miał zgwałcić oraz wykorzystać dwóch małoletnich. W operacji o kryptonimie "Carlos", przeprowadzonej przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości na terenie całej Polski, uczestniczyło ponad 400 funkcjonariuszy.

Jeden z zatrzymanych / CBZC / Policja

Zatrzymani mają od 21 do 73 lat, jest wśród nich 6 kobiet.

W wyniku operacji "Carlos" udało się ustalić i zatrzymać mężczyznę, który wykonując zawód fotografa zajmował się produkcją zdjęć i filmów z udziałem małoletnich - poinformowało Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.

Na podstawie zebranych dowodów zatrzymanemu mężczyźnie postawiono zarzuty zgwałcenia i seksualnego wykorzystania trzech osób, w tym dwóch małoletnich. Mężczyzna w przeszłości był już karany za podobne przestępstwa.

Ofiarami były nawet niemowlęta

Wśród zatrzymanych jest dwóch mężczyzn, którzy oprócz posiadania i rozpowszechniania treści o charakterze pedofilskim, wytwarzali takie materiały, wykorzystując zależności rodzinne z pokrzywdzonymi. Ich ofiarami były dzieci w wieku od 5 do 7 lat. Mężczyźni nie byli wcześniej notowani za podobne czyny.

Policjanci przeszukali ponad 100 miejsc, w których zabezpieczono 1 162 komputery oraz telefony komórkowe i elektroniczne nośniki danych. Zawierają one blisko 350 tys. materiałów foto lub wideo o charakterze pedofilskim. Ofiarami przestępców były nawet niemowlęta.

Wideo youtube

Akcja we współpracy z Europolem i Amerykanami

Przeprowadzeniem operacji od kilkunastu tygodni zajmowała się specjalna grupa policjantów doświadczonych w ściganiu przestępców wykorzystujących seksualnie dzieci.

Działania zostały skoordynowane z Departamentem ds. Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej oraz z prokuraturami w całym kraju. Policjanci współpracowali także z Europolem oraz amerykańskim Krajowym Centrum Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych (National Center for Missing and Exploited Children - NCMEC).

Tymczasowe aresztowanie 33 podejrzanych

Zatrzymani usłyszeli zarzuty posiadania i rozpowszechniania treści o charakterze pedofilskim. Wobec 33 osób sądy zastosowały tymczasowe areszty.

Ze względu na szczególny charakter ujawnionych przestępstw i na ochronę ofiar przed wtórną wiktymizacją policja nie udziela szczegółowych informacji o akcji.

Operacja "Carlos" to już trzecie uderzenie CBZC w przestępczość o podłożu seksualnym. Do tej pory zatrzymano 157 osób, 63 z nich trafiły do aresztu, a policjanci zabezpieczyli ponad pół miliona plików z nielegalnymi treściami.