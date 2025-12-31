Dom Józefa Piłsudskiego, znany jako dworek "Milusin" w Sulejówku, został oficjalnie wpisany do rejestru zabytków – poinformował mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków Marcin Dawidowicz. Budynek powstał w latach 1922–1923 według projektu Kazimierza Skórewicza i znajduje się przy ul. Oleandrów 5.

Zabytkowy dworek "Milusin" w Sulejówku / Marcin Obara / PAP

Dworek "Milusin" w Sulejówku, będący rodzinnym domem Józefa Piłsudskiego, został wpisany do rejestru zabytków jako cenny przykład architektury i historii II RP.

Budynek zachował wysoki stopień autentyczności i odgrywał ważną rolę zarówno w życiu Marszałka, jak i w historii regionu, pełniąc różne funkcje w XX wieku.

Obecnie "Milusin" jest częścią Muzeum Józefa Piłsudskiego.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

W uzasadnieniu decyzji podkreślono, że willa "Milusin" to jedno z najważniejszych, zachowanych miejsc związanych z życiem i działalnością Józefa Piłsudskiego. Obiekt stanowi cenny przykład architektury i kultury II Rzeczypospolitej, a jego autentyczność i historyczne znaczenie czynią go wyjątkowym zabytkiem.

Dworek wyróżnia się nie tylko wartością historyczną, wynikającą z bezpośredniego związku z Marszałkiem, ale także artystyczną - jako wzorcowy przykład stylu narodowego w architekturze. Budynek łączy tradycję z nowoczesnością, dokumentując standardy techniczne epoki i umożliwiając badania nad rozwojem infrastruktury mieszkaniowej elit w okresie odbudowy państwa polskiego.

Historia "Milusina" jest ściśle związana z rozwojem podwarszawskich miejscowości letniskowych na początku XX wieku. W latach 20. Aleksandra Szczerbińska, późniejsza żona Piłsudskiego, nabyła działkę, na której powstał dworek. Inicjatywa budowy nowej willi była wyrazem uznania dla zasług Piłsudskiego i została sfinansowana przez Komitet Żołnierza Polskiego.

Rodzina Piłsudskich zamieszkała w "Milusinie" jeszcze przed zakończeniem prac wykończeniowych. Dworek stał się domem rodzinnym Marszałka oraz miejscem spotkań i pracy. Po powrocie Piłsudskiego do polityki rodzina przeniosła się do Belwederu, a willa pełniła funkcję domu letniskowego.

W czasie wojny w budynku działała szkoła wywiadu

W czasie II wojny światowej budynek nie został zniszczony, mimo walk w okolicy. Niemcy utworzyli tam szkołę wywiadu Abwehry, a po wojnie nieruchomość przejęły władze komunistyczne, wysiedlając mieszkańców i rekwirując wyposażenie. W kolejnych latach w "Milusinie" działały szkoły wojskowe, placówka dyplomatyczna oraz przedszkole.

W 2000 roku dworek przekazano Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego, a w 2008 roku podpisano umowę o utworzeniu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Po remoncie, 10 listopada 2021 roku, "Milusin" został otwarty dla zwiedzających.