60 lat temu w Częstochowie urodził się Muniek Staszczyk - lider zespołu T.Love, wokalista i autor tekstów. Pamiętamy go za sprawą wielu przebojów, takich jak m.in. "Warszawa", "Chłopaki nie płaczą", "Bóg", "King" czy "To wychowanie".

Jak zaczęła się historia zespołu T.Love?

Zygmunt Marek Staszczyk urodził się 5 listopada 1963 r. w Częstochowie. Ukończył częstochowskie IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza oraz wydział polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Pierwsze zespoły muzyczne - Schoolboys, Opozycja - Staszczyk stworzył jeszcze w czasach licealnych. W 1982 r. powstał T.Love Alternative. Cztery lata później zespół przyjął aktualnie znaną nazwę T.Love.

Zmotywowani przez nudę w trakcie stanu wojennego zaczęliśmy we czwórkę, w mieszkaniu jednego z naszych kolegów, Darka Zająca, który był później klawiszowcem, próbować grać. Wszyscy byliśmy mocno zainspirowani muzyką punkrockową, która wtedy była bardzo popularna. Był to zespół podziemny, wtedy takich zespołów nikt nie wydawał. Wszystko zaczęło się od występu w Jarocinie w 1983 r. Ten występ dał nam taki wiatr w żagle! Nikt nas nie chciał wydawać, więc zaczęliśmy się wydawać sami. Oczywiście, nie była to popularność masowa, ale w małym nakładzie zaczęliśmy docierać do ludzi. Nie było z tego żadnych pieniędzy - wspominał w rozmowie z PAP Muniek Staszczyk.

"Kocham to miasto, zmęczone jak ja"

Latem 1989 r. Staszczyk zawiesił działalność zespołu. Wyjechał wtedy do Londynu w celach zarobkowych. W grudniu tego samego roku wrócił do Polski i reaktywował T.Love, wydając nowy album "Pocisk miłości" z hitowym utworem "Warszawa".

Lata 90. były okresem, gdy staliśmy się zespołem profesjonalnym i zaczęliśmy zarabiać jakieś małe pieniądze za muzykę. Był to początek popularności zespołu, która trwa do dzisiaj - opowiadał Staszczyk.

W połowie 1990 roku zdarzył mi się epizod dziennikarski. Mirek Pęczak przyszedł z propozycją, żebym prowadził dział muzyczny w nowym młodzieżowym piśmie "Atak". Pisałem recenzje, zaczęli mi płacić jakieś pieniądze. Wyszło kilka numerów robionych beznadziejnie - wspominał Staszczyk w książce "King!" Rafała Księżyka.

W 1994 r. ukazała się koncertowa płyta "I Love You" a zespół wyjechał po raz pierwszy na koncerty do USA. Trzy lata później, w 1997 r., ukazał się kultowy album "Chłopaki nie płaczą".

Od 2003 r. zespół zaczął koncertować w całej Europie po swoim pierwszym koncercie w Londynie.

Nieco wcześniej, w 1995 r. Staszczyk wraz z Andrzejem Zeńczewskim założył zespół Szwagierkolaska, z którym wydał dwa albumy studyjne - "Luksus" (1995) i "Kicha" (1999), na których nagrano przede wszystkim piosenki Stanisława Grzesiuka w nowych aranżacjach. Za płytę "Luksus" muzycy otrzymali Fryderyka 1995 w kategorii "Album roku - muzyka tradycji i źródeł".

W 2010 r. Staszczyk wydał swój pierwszy solowy album, zatytułowany "Muniek", nagrany z Janem Benedkiem. W 2011 r. muzyk został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.



"Dzięki Bogu i lekarzom wróciłem na ziemię"

W lipcu 2019 r. Staszczyk miał wylew podczas swojego pobytu w Londynie. Na szczęście stan zdrowia rockmana uległ szybkiej poprawie. Dzięki Bogu i lekarzom wróciłem na ziemię - podkreślał w Porannej rozmowie w RMF FM.

Od jakiegoś czasu zastanawiam się, jak każdy człowiek, nad po prostu nie wiem, nad końcówką, nad przemijaniem, nad istnieniem Boga. Jeżeli los postawił mnie na scenie, to przecież nie jestem jakąś wyjątkową elitą, ale jestem chłopakiem, który myśli - przyznał artysta w rozmowie z Robertem Mazurkiem.

W innym wywiadzie dla RMF FM Staszczyk przyznał, że w związku z problemami zdrowotnymi otrzymał od ludzi ogromne wsparcie. Po wyjściu ze szpitala też, w każdym miejscu jak, nie wiem, spożywczak czy poczta, na ulicy. I do dziś dostaję - pytają o zdrowie, to jest fajne. Natomiast na pewno byłem w sytuacji granicznej. I jak człowiek przejdzie taką sytuację graniczną, to ma pewną refleksję. Jechałem jakieś 205 na godzinę, nie szanowałem siebie - wspominał.

W lipcu 2020 r. Muniek potwierdził reaktywację zespołu T.Love. Zapowiedział też wydanie nowego albumu z okazji 40-lecia formacji, które przypadło w 2022 r. Album "Hau! Hau!" ukazał się w kwietniu 2022 r.

W 2020 r. za karierę solową Muniek Staszczyk zwyciężył na gali Fryderyki 2020 w kategoriach "Album Roku Rock" oraz "Utwór Roku" za krążek "Syn miasta" i utwór "Pola". W marcu 2021 r. wydał koncertowy album "Muniek i Przyjaciele - Na żywo i akustycznie 2018-2019".