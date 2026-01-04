Budynki i część infrastruktury kopalni Wujek w Katowicach przejmie miasto. Władze Katowic oraz szefowie Polskiej Grupy Górniczej podpisali 31 grudnia 2025 r. porozumienie w tej sprawie. Kopalnia, w której na początku stanu wojennego zginęło 9 górników, ma zostać zlikwidowana - informuje dziennikarz RMF FM Marcin Buczek. Obiekty kopalni mają zyskać nowe funkcje edukacyjne, muzealne i szkoleniowe, łącząc historię z nowoczesnością.

Kopalnia Wujek w Katowicach (zdj. archiwalne) / Polska Press / East News

Porozumienie między Polską Grupą Górniczą a samorządem Katowic zawarto 31 grudnia 2025 r. Kompleks kopalni Wujek, który ma być przekazany miastu, to kilkadziesiąt różnego rodzaju kopalnianych obiektów.

Są wśród nich m.in. wieże szybowe, łaźnia, kuźnia, markownia czy lampownia. To także wyrobiska dołowe prawie 400 metrów pod ziemią. Mają one blisko 4 km długości - informuje reporter RMF FM Marcin Buczek.

Pierwszy etap likwidacji kopalni Wujek zaplanowano na wiosnę 2026. W myśl podpisanej umowy, obiekty historyczne będą mogły w przyszłości pełnić nowe funkcje: edukacyjną, muzealną, a także nowoczesną - szkoleniową.

Samorząd Katowic ogłosił już konkurs na zagospodarowanie tego terenu. Zgłoszenia do udziału można nadsyłać do 14 stycznia, a termin złożenia prac konkursowych mija 2 marca.