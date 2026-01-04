Od rana na Wybrzeżu intensywnie pada śnieg, zasypanych jest wiele lokalnych dróg - informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Spowolniony jest ruch na Trasie Kaszubskiej, trudna sytuacja jest też na drogach w okolicy Słupska - tamtejsi policjanci apelują, aby unikać podróży przez tereny leśne.

Zdjęcie ilustracyjne / Pawel Murzyn / East News

Na Pomorzu występują intensywne opady śniegu - miejscami może spaść nawet do 60 cm białego puchu, szczególnie w rejonach Słupska i Koszalina.

Słupscy policjanci radzą unikać dróg przez lasy, które mogą być całkowicie nieprzejezdne w nocy.

Na drogach krajowych w regionie działa kilkadziesiąt pługosolarek, jednak warunki nadal są trudne.

Pomorze zasypane śniegiem

Od rana na Wybrzeżu intensywnie pada śnieg. Najgorzej jest w okolicach Słupska i Koszalina. Może tam spaść od 30 cm do 50 cm białego puchu, a miejscami nawet do 60 cm.

Słupscy policjanci apelują, aby unikać tras prowadzących przez lasy, zwłaszcza pomiędzy mniejszymi miejscowościami. W nocy te drogi mogą być całkowicie nieprzejezdne.

Sytuacja na drogach

Najtrudniejsze warunki na drogach krajowych są w rejonie Słupska. W regionie pracuje 50 pługosolarek - informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.

Jak jednak twierdzą służby drogowe, w niedzielę po południu wszystkie drogi krajowe i wojewódzkie w Pomorskiem są przejezdne. Niemniej, ze względu na śliską nawierzchnię i intensywne opady śniegu, warunki są trudne.

"Z uwagi na warunki drogowe z jazdą mogą mieć problem pojazdy osobowe bądź ciężarowe" - przekazał Rafał Taranowski, dyżurny gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Po południu w miejscowości Budowo w Pomorskiem dachował samochód. Poszkodowana została jedna osoba. Strażacy usuwają także połamane drzewa w powiecie słupskim. Z kolei w okolicy Wejherowa pomagali kierowcom, których auta utknęły w śniegu - informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.

Ostrzeżenia IMGW dla Pomorza

W całym województwie pomorskim do poniedziałku rano obowiązują ostrzeżenie I, II oraz III stopnia przed intensywnymi opadami śniegu oraz silnym wiatrem.

Najpoważniejsze ostrzeżenia trzeciego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w powiatach słupskim, lęborskim oraz bytowskim.

Synoptycy prognozują opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 30 cm do 50 cm, punktowo około 60 cm.

Tam też wystąpią zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu.

Ostrzeżenia IMGW / IMGW

W powiatach puckim, wejherowskim i kartuskim obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia. Tam synoptycy IMGW prognozują opady śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 20 cm do 30 cm.

W tych powiatach prognozowane są też zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu.

W pozostałej części woj. pomorskiego obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu, zawiejami oraz silnym wiatrem.

Tam prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 15 cm oraz zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 60 km/h, z północnego zachodu i zachodu.